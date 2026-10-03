Аренас одговорио Јокићу: "Наше ђубре је најбоље у Евролиги"

Аутор:АТВ редакција
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Бивши НБА кошаркаш Гилберт Аренас одговорио је Николи Јокићу након што је српски центар говорио о значају играња у Европи и притиска који европска кошарка носи.
Јокић је претходно говорио о томе како му је играње за репрезентацију Србије помогло у развоју, посебно због другачијег односа према игри, у којем је резултат изнад индивидуалне статистике.
"У Европи и репрезентацији најважније је побиједити. Знам, звучи глупо. Али у овој лиги можете да видите одређене играче којима је потребно да шутирају, да постижу поене, шта год, статистику. Али у репрезентацији и Европи најважније је побиједити утакмицу. Волио бих да сваки НБА играч оде да игра у Европи, само да види колики је притисак", рекао је Јокић недавнио на медијском дану Денвера пред почетак ново сезоне.
Аренас је у емисији „"Gil's Arena" најприје одговорио освртом на репрезентативну кошарку и олимпијско злато које су Американци освојили.
"Када је поменуо репрезентацију, они не маре за статистику. Није ни репрезентација САД. Тако смо побиједили вас и Француску. Нисмо марили за статистику. Освојили смо злато. Ако је то оно о чему причаш", рекао је Аренас.
Потом је бивши НБА бек прешао на клупску кошарку и Евролигу.
"Ако причаш о Евролиги, не морамо да играмо у Евролиги. Наше ђубре, они који не могу да уђу у ове саставе, тамо оду и буду најбољи играчи у Евролиги. Американци су најбољи играчи у тим земљама", поручио је Аренас.
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