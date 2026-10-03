Ученици дивљају у Француској: Жена их покушала зауставити, спалили јој лице

Аутор:АТВ редакција
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Жена је у четвртак задобила опекотине на лицу након што ју је младић напао импровизованим бацачем пламена док је покушавала да спријечи уништавање имовине током нереда повезаних са протестима средњошколаца у Француској.
Снимак напада, који се убрзо проширио друштвеним мрежама, изазвао је бројне реакције и осуде политичара. На њему се види потпуно маскиран младић, обучен у црно, како помоћу спреја и упаљача прави импровизовани бацач пламена и усмјерава ватру према глави жене која је покушала да спријечи дивљање групе младих на Тргу 4. септембра у Марсеју.
Жена је задобила опекотине првог степена на лицу, а дан касније поднијела је кривичну пријаву полицији.
🇫🇷 A woman was burned in the face in Marseille after a masked, hooded rioter used an improvised aerosol “flamethrower” against her during the unrest. — Europa.com (@europa) October 2, 2026
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Полиција је синоћ ухапсила 15-годишњег ученика једне од марсејских школа. Истражитељима Одјељења за безбједност, који воде истрагу, посебно је занимљиво то што малољетник раније није био познат правосуђу нити се налазио у евиденцијама због кривичних или прекршајних поступака.
Инциденту је претходио покушај групе младих да уништи аутобуско стајалиште на Тргу 4. септембра, у седмом арондисману Марсеја.
FRANCE IS ON FIRE: Police are OUTMANNED. Rioters are looting, torching buses, and lighting SCHOOLS on fire.— Mr Producer (@RichSementa) October 3, 2026
400 high schools shut down. Over 300 injured. 3,000 arrests — MOST OF THEM TEENS.
A bystander in France had her FACE SEARED after a rioter used an aerosol can like a… pic.twitter.com/0JSexixJBj
Жена која се затекла на том мјесту покушала је да их спријечи, након чега је ситуација ескалирала. Маскирани младић пришао јој је са спрејом и упаљачем и усмјерио пламен према њеном лицу.
Упозоравамо читаоце да би снимак напада за неке могао бити узнемирујући.
Напад се догодио током једног од најхаотичнијих дана протеста у департману Буш-ди-Рон.
Неколико сати раније потпуно је изгорјело ватрогасно возило док су ватрогасци интервенисали због пожара смећа испред средње школе Сен Егзипери у 15. арондисману.
Код средње школе Виктор Иго, у близини станице Сен Шарл, дошло је до више сукоба полиције и младих након што су запаљени контејнери за смеће и врата школе. До тог тренутка на подручју Марсеја већ је било забиљежено неколико десетина хапшења.
#France — High school students continuing the protest demonstrations are chasing the police. pic.twitter.com/VtsSQKL8Zi— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) October 3, 2026
Градоначелник Марсеја Бенуа Пајан из Социјалистичке партије поручио је да град пролази кроз неприхватљив талас насиља.
– Наш град поприште је неприхватљивог насиља, пожара и напада на професоре, ватрогасце, новинаре и становнике Марсеја, што ниједан циљ не може оправдати – написао је Пајан на друштвеној мрежи Икс.
Током ове седмице протести су захватили више од 1.200 француских средњих школа, а полиција је у појединим случајевима користила сузавац и гумене метке.
Ухапшено је више од 5.000 људи, док су неки демонстранти задобили тешке повреде, међу којима су повреде очију, поломљени зуби и повреде главе.
Министар унутрашњих послова Лоран Нунез ситуацију је описао као „климу неприхватљивог насиља“ и позвао на поновно успостављање реда.
Протести и блокаде широм Француске почели су прошле седмице, а у међувремену су постали и важно политичко питање у осјетљивом тренутку за владу, која је у четвртак најавила низ непопуларних резова у буџету за 2027. годину.
Буџет за образовање требало би да буде повећан за 1,7 одсто, што је мање од стопе инфлације, и да достигне 65,53 милијарде евра, без урачунатих пензија наставника.
Ученици, између осталог, негодују због предугог трајања наставе, преврућих учионица и великог броја одсутних запослених.
У Белфору, на сјевероистоку Француске, ухапшен је 17-годишњак због сумње да је током протеста покушао да убије полицајца.
Би-Би-Си (BBC) је потврдио аутентичност два снимка на којима се види како група људи напада мушкарца за којег је министар касније потврдио да је полицајац.
На снимцима се види како га група младића прогони, након чега полицајац пада на тло, а нападачи га више пута ударају рукама и ногама, укључујући ударце у главу.
У Пантену, предграђу Париза, полиција је кренула према демонстрантима и ухапсила више особа након што су на полицајце бачени различити предмети.
Сузавац је кориштен и у Стразбуру, гдје је полиција страховала од даље ескалације. Контејнери за смеће запаљени су и у Рену и Паризу.
Шеснаестогодишња демонстранткиња Лола рекла је за агенцију АФП да ученици затварање своје школе сматрају успјехом протеста.
– Што се нас тиче, побиједили смо, наша школа је јутрос затворена – рекла је она.
Тврди и да је поступање полиције само додатно погоршало ситуацију.
– Због тога смо још љући. Полиција нема право да нас удара нити да користи сузавац против нас – казала је.
Полиција је у међувремену објавила фотографије предмета одузетих демонстрантима. Међу њима су били Молотовљеви коктели, сјекира и такозвани минобацачки ватромет.
Министарство образовања саопштило је да је на више школских објеката причињена значајна материјална штета, након напада на врата, улазе и ограде.
На средњој школи Нелсон Мандела у Нанту штета је, према подацима регионалне управе, премашила два милиона евра. Пожар је уништио стаклени улаз и дио унутрашњости школе.
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