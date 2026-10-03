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Ученици дивљају у Француској: Жена их покушала зауставити, спалили јој лице

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03.10.2026 20:37

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Полицајци стоје на стражи током протеста против школа са недовољним ресурсима, у Паризу, петак, 2. октобра 2026.
Фото: Tanjug/AP/Aurelien Morissard

Жена је у четвртак задобила опекотине на лицу након што ју је младић напао импровизованим бацачем пламена док је покушавала да спријечи уништавање имовине током нереда повезаних са протестима средњошколаца у Француској.

Снимак напада, који се убрзо проширио друштвеним мрежама, изазвао је бројне реакције и осуде политичара. На њему се види потпуно маскиран младић, обучен у црно, како помоћу спреја и упаљача прави импровизовани бацач пламена и усмјерава ватру према глави жене која је покушала да спријечи дивљање групе младих на Тргу 4. септембра у Марсеју.

Жена је задобила опекотине првог степена на лицу, а дан касније поднијела је кривичну пријаву полицији.

Ухапшен малољетник

Полиција је синоћ ухапсила 15-годишњег ученика једне од марсејских школа. Истражитељима Одјељења за безбједност, који воде истрагу, посебно је занимљиво то што малољетник раније није био познат правосуђу нити се налазио у евиденцијама због кривичних или прекршајних поступака.

Инциденту је претходио покушај групе младих да уништи аутобуско стајалиште на Тргу 4. септембра, у седмом арондисману Марсеја.

Жена која се затекла на том мјесту покушала је да их спријечи, након чега је ситуација ескалирала. Маскирани младић пришао јој је са спрејом и упаљачем и усмјерио пламен према њеном лицу.

Упозоравамо читаоце да би снимак напада за неке могао бити узнемирујући.

Нереди и сукоби са полицијом

Напад се догодио током једног од најхаотичнијих дана протеста у департману Буш-ди-Рон.

Неколико сати раније потпуно је изгорјело ватрогасно возило док су ватрогасци интервенисали због пожара смећа испред средње школе Сен Егзипери у 15. арондисману.

Код средње школе Виктор Иго, у близини станице Сен Шарл, дошло је до више сукоба полиције и младих након што су запаљени контејнери за смеће и врата школе. До тог тренутка на подручју Марсеја већ је било забиљежено неколико десетина хапшења.

Градоначелник Марсеја Бенуа Пајан из Социјалистичке партије поручио је да град пролази кроз неприхватљив талас насиља.

– Наш град поприште је неприхватљивог насиља, пожара и напада на професоре, ватрогасце, новинаре и становнике Марсеја, што ниједан циљ не може оправдати – написао је Пајан на друштвеној мрежи Икс.

Протести захватили више од 1.200 школа

Током ове седмице протести су захватили више од 1.200 француских средњих школа, а полиција је у појединим случајевима користила сузавац и гумене метке.

Ухапшено је више од 5.000 људи, док су неки демонстранти задобили тешке повреде, међу којима су повреде очију, поломљени зуби и повреде главе.

Министар унутрашњих послова Лоран Нунез ситуацију је описао као „климу неприхватљивог насиља“ и позвао на поновно успостављање реда.

Протести и блокаде широм Француске почели су прошле седмице, а у међувремену су постали и важно политичко питање у осјетљивом тренутку за владу, која је у четвртак најавила низ непопуларних резова у буџету за 2027. годину.

Буџет за образовање требало би да буде повећан за 1,7 одсто, што је мање од стопе инфлације, и да достигне 65,53 милијарде евра, без урачунатих пензија наставника.

Ученици, између осталог, негодују због предугог трајања наставе, преврућих учионица и великог броја одсутних запослених.

Нападнут и полицајац

У Белфору, на сјевероистоку Француске, ухапшен је 17-годишњак због сумње да је током протеста покушао да убије полицајца.

Би-Би-Си (BBC) је потврдио аутентичност два снимка на којима се види како група људи напада мушкарца за којег је министар касније потврдио да је полицајац.

На снимцима се види како га група младића прогони, након чега полицајац пада на тло, а нападачи га више пута ударају рукама и ногама, укључујући ударце у главу.

У Пантену, предграђу Париза, полиција је кренула према демонстрантима и ухапсила више особа након што су на полицајце бачени различити предмети.

Сузавац је кориштен и у Стразбуру, гдје је полиција страховала од даље ескалације. Контејнери за смеће запаљени су и у Рену и Паризу.

„Што се нас тиче, побиједили смо“

Шеснаестогодишња демонстранткиња Лола рекла је за агенцију АФП да ученици затварање своје школе сматрају успјехом протеста.

– Што се нас тиче, побиједили смо, наша школа је јутрос затворена – рекла је она.

Тврди и да је поступање полиције само додатно погоршало ситуацију.

– Због тога смо још љући. Полиција нема право да нас удара нити да користи сузавац против нас – казала је.

Полиција је у међувремену објавила фотографије предмета одузетих демонстрантима. Међу њима су били Молотовљеви коктели, сјекира и такозвани минобацачки ватромет.

Министарство образовања саопштило је да је на више школских објеката причињена значајна материјална штета, након напада на врата, улазе и ограде.

На средњој школи Нелсон Мандела у Нанту штета је, према подацима регионалне управе, премашила два милиона евра. Пожар је уништио стаклени улаз и дио унутрашњости школе.

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Тагови :

Француска

ученици

демонстрације

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