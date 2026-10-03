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Пауновић: Утакмица против Холандије нова прилика прилика да се поправи утисак

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03.10.2026 21:29

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Вељко Пауновић
Фото: Таnjug/ AMIR HAMZAGIĆ

Селектор фудбалера Србије Вељко Пауновић рекао је пред гостовање Холандији у Лиги нација да је то нова прилика да се поправи утисак, како резултатски тако и у игри.

Холандија у мечу четвртог кола Групе А2 Лиге нација дочекује Србију у Ајндховену сутра од 20.45.

Србија је у прва три меча Лиге нација доживела поразе и последња је на табели.

- До сад нисмо резултатски остварили оно што смо жељели. Али начин да све буде боље јесте да пробудиш код себе реакцију, да вјерујеш у себе, саиграча, капитена, голмана. Причали смо на последњем тренингу о интерним стварима, мало се насмијали, али радили смо добро и спремали се за утакмицу - рекао је Пауновић на конференцији за медије.

Упркос веома лошем старту, Пауновић је и даље оптимиста.

- С обзиром на формат Лиге нација, ми гледамо да ова утакмица буде нова прилика, прилика да се промијени досадашњи утисак, наравно и резултатски. Дошли смо освјежени, биће ово прилика и за нове момке, да им то буде додатни мотив. Част играња за репрезентацију превазилази све остало. Без обзира на такмичење, пласман, сваки меч у дресу Србије је као финале, тако мора да се посматра. Послије свега овог много ми је јасније шта могу да очекујем и шта можемо да видимо у будућности - додао је Пауновић.

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Тагови :

Вељко Пауновић

Србија

Холандија

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