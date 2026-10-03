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Објашњење: Зашто Аргентина не може пензионисати број 10 након Месија

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03.10.2026 14:21

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Објашњење: Зашто Аргентина не може пензионисати број 10 након Месија
Фото: Танјуг/АП

Лионел Меси спрема се да одигра посљедњу утакмицу за репрезентацију Аргентине, али дрес са бројем 10, који носи од 2009. године, неће нестати са фудбалских терена. За то су се побринула правила ФИФА-е.

Меси, који има 39 година, у уторак ће на стадиону „Монументал“ у Буенос Ајресу уписати свој 208. и уједно посљедњи наступ за репрезентацију, против Бенина.

Иза њега је историјска каријера у којој је предводио Аргентину до титуле првака свијета 2022. године и до двије титуле освајача Копа Америке.

Клаудио Тапија, предсједник Фудбалског савеза Аргентине, желио је повући број 10 из употребе у част Месија, како га ниједан играч у будућности не би носио након што се он повуче из репрезентативног фудбала.

Међутим, та жеља је у директној супротности са прописима ФИФА-е. Екипе на великим такмичењима морају додијелити бројеве од 1 до 26 својим играчима, због чега је немогуће изоставити број 10 са списка на Свјетском првенству или Копа Америци.

Аргентина може оставити тај дрес празним у појединим пријатељским утакмицама, али на званичним репрезентативним такмичењима мораће га додијелити неком од својих играча, преноси Аваз

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Тагови :

Лионел Меси

Аргентина

ФИФА

дрес

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