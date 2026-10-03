Ново упозорење Москве: Странци да не бораве у Украјини

Аутор:АТВ редакција
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Руско Министарство спољних послова поновило је упозорење страним држављанима и особљу дипломатских мисија да не путују у Украјину и не бораве у тој земљи.
Министарство је упозорило стране држављане и дипломате да не остану у Кијеву или да се не задржавају у близини војних објеката у Украјини.
"Русија је раније позвала стране држављане и дипломате у Кијеву да напусте град и да се уздрже од посјете Украјини, и савјетовала је становницима земље да се држе подаље од војних и административних инфраструктурних објеката", наводи се у саопштењу.
У саопштењу се истиче да страни држављани и дипломате који нису напустили Кијев свјесно доводе своје животе у смртну опасност.
"Примјећујемо да нису сви послушали ова упозорења и поједини свјесно излажу своје животе смртној опасности. Руско Министарство спољних послова понавља упозорење страним држављанима, укључујући особље дипломатских мисија, да не бораве у Украјини или не путују на њену територију", наводи се у саопштењу.
Упозорење страним држављанима и дипломатама да напусте Кијев било је укључено у саопштење руског Министарства спољних послова од 25. маја 2026. године и у дипломатске ноте послате страним партнерима.
Замјеник министра спољних послова Михаил Галузин поновио је упозорење 27. маја током брифинга за дипломатски кор, преноси Срна.
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