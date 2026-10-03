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Снажно невријеме погодило Крит

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03.10.2026 14:38

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Снажно олујно невријеме погодило је грчко острво Крит, узрокујући поплаве и штету, а власти су у акцијама спасиле десетине људи из возила и кућа.
Фото: Tanjug/InTime News via AP

Снажно олујно невријеме погодило је грчко острво Крит, узрокујући поплаве и штету, а власти су у акцијама спасиле десетине људи из возила и кућа.

Најтеже погођена подручја била су у регионалним јединицама Ираклион, Хања и Ретимно, гдје су обилне кише изазвале изливање ријека и потока, наводи "Катимерини".

Осам радника је, такође, остало заробљено у клисури Самарија на западном Криту, једној од најпопуларнијих туристичких атракција острва, због поплавних вода које су блокирале путеве.

Шесторо запослених у грчкој Агенцији за природну средину и климатске промјене и два шумара, ушли су у клисуру 29. септембра на посао и нису могли да оду јер су се услови погоршали. Били су заробљени око седам километара од улаза, дуж клисуре дуге 13 километара.

Власти су им наложиле да остану на безбједној локацији јер услови онемогућавају њихову безбједну евакуацију.

Један од заробљених радника рекао је грчком јавном сервису ЕРТ да имају довољно хране и других залиха до сриједе, 7. октобра и да су у комуникацији са властима.

Он је додао да је једини безбједан начин да оду да се поплавна вода повуче и да киша престане.

Власти су данас издале упозорење становницима ширег подручја Милопотамоса у Ретимну, општини на западу Крита, позивајући их да ограниче путовања и преселе се на више терене због континуираних јаких киша, поплава и великих количина отпада на путевима.

Ситуација је остала посебно тешка у селу Зонијана, гдје се локална ријека излила, а куће у близини њених обала су евакуисане. Власти су, такође, наредиле евакуацију насеља Дафнедес.

На југоистоку Крита, ватрогасци су спасили 23 особе из возила и кућа у областима Ферма и Макрис Јалос у близини Јерапетре. Ватрогасци су такође примили десетине позива да испумпају воду из поплављених кућа и предузећа.

Пут који повезује Јерапетру са Ситејом, градом на источној обали Крита, тешко је оштећен, а три дионице источно од Ферме су у прекиду за саобраћај. У једном случају, дио пута завршио је у мору.

Подаци метеоролошке службе Националне опсерваторије у Атини показали су да је у Ксилоскалу, у регионалној јединици Хања, пало 318 милиметара кише.

Очекује се да ће јаке кише и грмљавина наставити до данас поподне, а прогноза је да ће се услови повремено побољшати до сутра ујутро. Власти одржавају појачану приправност широм Крита, а распоређено је додатно особље за хитне интервенције, преноси Срна.

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Тагови :

Грчка

Крит

Олуја

невријеме

Киша

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