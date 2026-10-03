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Ужас у Француској: Жени запалио главу током протеста!

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03.10.2026 14:25

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У четвртак је једна жена задобила опекотине лица првог степена од импровизованог бацача пламена док је покушавала да спријечи уништавање аутобуског стајалишта током немира средњошколаца у Француској.
Фото: X/printscreen

У четвртак је једна жена задобила опекотине лица првог степена од импровизованог бацача пламена док је покушавала да спријечи уништавање аутобуског стајалишта током немира средњошколаца у Француској.

Снимак инцидента, који се брзо проширио друштвеним мрежама, изазвао је огорчење у јавности. Снимак приказује младу особу обучену у црно, са маском преко цијелог лица, како користи спреј и упаљач, претварајући их у импровизовани бацач пламена, и усмјерава млаз ватре ка глави жене, пише „Ле Парисиен“.

Она је интервенисала како би спријечила уништавање градског мобилијара током немира на тргу „Плаце ду 4-Септембре“ у Марсеју.

Након што је задобила опекотине лица првог степена, жртва је поднијела званичну пријаву у полицијској станици наредног дана, у петак, 2. октобра.

Малољетник (15) ухапшен је у петак увече, у 18.00 часова. Ријеч је о ученику локалне школе.

Детаљ који је значајан за истражитеље који воде случај јесте то да осумњичени нема кривични досије и да се не налази у националној бази података о кривичној евиденцији (ТАЈ).

Дан хаоса у Марсеју

Овај брутални напад догодио се током дана обиљеженог посебним хаосом на протестима у департману Буш-ди-Рон. Само неколико сати раније, ватрогасно возило је потпуно изгорјело док су екипе интервенисале на гашењу пожара који је захватио гомилу смећа испред средње школе „Сент-Егзипери“ у 15. арондисману.

У близини средње школе „Виктор Иго“, недалеко од жељезничке станице „Сент-Шарл“, дошло је до поновљених сукоба између снага реда и младих након што су запаљени контејнери за смеће и улазна врата школе. Надлежни су до тада већ забиљежили десетине хапшења само на ширем подручју Марсеја.

„Наш град је поприште неприхватљивог насиља, пожара и напада на наставнике, ватрогасце, новинаре и становнике Марсеја, које ниједан разлог не може оправдати“, одмах је на друштвеној мрежи Икс изјавио градоначелник Марсеја Беноа Пајан.

Полиција спроводи истрагу како би утврдила тачну улогу приведеног тинејџера и идентификовала евентуалне саизвршиоце или помагаче у овом изузетно тешком нападу, преноси Курир

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Тагови :

Француска

Протести

средњошколци

Напад

малољетник

видео снимак

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