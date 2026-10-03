Огласио се тужилац: Инцидент у авиону је био покушај терористичког напада

Аутор:АТВ редакција
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Инцидент који се догодио на лету компаније "Флајдубаи" био је покушај терористичког напада, рекао је генерални тужилац Уједињених Арапских Емирата Хамад Саиф ел Шамси.
Осумњичени је наводно ударио капетана сјекиром за хитне случајеве која се налазила у кокпиту, а затим је покушао да преузме контролу над авионом, преноси новинска агенција Емирата.
Авион је био на лету из Дубаија за Тел Авив када је преусмјерен у Саудијску Арабију.
Власти Уједињених Арапских Емирата претходно су покренуле истрагу о инциденту, која је, према ријечима Ел Шамсија, и даље у току.
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