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Огласио се тужилац: Инцидент у авиону је био покушај терористичког напада

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03.10.2026 09:34

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Инцидент који се догодио на лету компаније "Флајдубаи" био је покушај терористичког напада, рекао је генерални тужилац Уједињених Арапских Емирата Хамад Саиф ел Шамси.

Осумњичени је наводно ударио капетана сјекиром за хитне случајеве која се налазила у кокпиту, а затим је покушао да преузме контролу над авионом, преноси новинска агенција Емирата.

Авион је био на лету из Дубаија за Тел Авив када је преусмјерен у Саудијску Арабију.

Власти Уједињених Арапских Емирата претходно су покренуле истрагу о инциденту, која је, према ријечима Ел Шамсија, и даље у току.

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Тагови :

Флај Дубаи

Терористички напад

Израел

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