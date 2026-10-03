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Познат идентитет копилота који је покушао да обори авион са 174 путника

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03.10.2026 08:57

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Путници се укрцавају у авион компаније FlyDubai на међународном аеродрому Бен Гурион, близу Тел Авива, Израел, у сриједу, 30. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Ariel Schalit

Копилот компаније "Флајдубаи", који је напао капетана идентификован је као 29-годишњи држављанин Омана Хамам ел-Хамами, објавио је "Еј-Би-Си њуз", позивајући се на неименоване изворе упознате са истрагом.

Извори наводе да су екстремистички материјали, који су припадали Хамамију, који је тада радио као копилот за "Оман ер", откривени 2024. године. Након тог инцидента, премјештен је на послове администрације у "Оман еру".

Истражитељи још увијек нису утврдили како је добио дозволу за управљање летом компаније "Флајдубаи" као копилот.

Хамами, који сарађује у истрази, изјавио је да је намјеравао да сруши авион у Израелу. Тренутно се налази у притвору у Уједињеним Арапским Емиратима док траје истрага.

Авион компаније "Флајдубаи" из Дубаија на лету за Тел Авив принудно је слетио 30. септембра у Табук, у Саудијској Арабији, због безбједносног инцидента, подсјећа ТАСС.

Дан касније, саудијско Министарство унутрашњих послова потврдило је да је преусмјеравање узроковано нападом копилота на капетана, због чега су обојица задобила повреде различите тежине.

Министарство је додало да су, након медицинског отпуштања, оба пилота одлетјела у Абу Даби у пратњи безбједносног особља Емирата, док се осталих шест чланова посаде већ безбједно вратило у Дубаи.

Власти Уједињених Арапских Емирата настављају истрагу инцидента, укључујући анализу оперативних и безбједносних мјера.

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Тагови :

Флај Дубаи

авион

Израел

Оман

Хамам ел-Хамами

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