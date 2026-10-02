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Тајван добио авионе "Ф-16" послије 25 година

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02.10.2026 20:59

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На фотографији коју је објавило Министарство националне одбране Тајвана, борбени авион F-16V Block 70, један од два испоручена Тајвану у оквиру набавке 66 авиона из САД, стиже у ваздухопловну базу Џи-Ханг у Тајтунгу на југоистоку Тајвана, у петак, 2. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Taiwan Ministry of National Defense via AP

Тајван је добио прва два нова борбена авиона "Ф-16" од САД у посљедњих 25 година из планиране серије од 66 летјелица, пише лист "Вор зоун".

Авиони су стигли на острво након мјесец и по дана путовања из производног погона у Јужној Каролини.

Испорука је била одгођена због непредвиђених техничких проблема на Хавајима, а авиони су стигли до Тајвана преко Гуама.

Реализација уговора вриједног око осам милијарди долара више пута је одгађана због поремећаја у ланцу снабдијевања, утицаја пандемије ковид-19 и дуготрајне финализације новог система за електронско ратовање "вајпер шилд", додаје се у извјештају.

Испоручене летјелице су опремљене модерним радарима и системима за нишањење који користе ултраљубичасте зраке.

Додатне испоруке очекују се прије краја године, док се још 63 авиона тренутно налазе у различитим фазама производње и тестирања у САД, пише лист.

Пекинг сматра Тајван неотуђивим дијелом Народне Републике Кине и позива САД да обуставе продају оружја острву, као и да се уздрже од подстицања тензија у Тајванском мореузу, преноси Срна.

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Тагови :

Тајван

Сједињене Америчке Државе

Авион Ф-16

Америка

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