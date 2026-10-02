Тајван добио авионе "Ф-16" послије 25 година

Аутор:АТВ редакција
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Тајван је добио прва два нова борбена авиона "Ф-16" од САД у посљедњих 25 година из планиране серије од 66 летјелица, пише лист "Вор зоун".
Авиони су стигли на острво након мјесец и по дана путовања из производног погона у Јужној Каролини.
Испорука је била одгођена због непредвиђених техничких проблема на Хавајима, а авиони су стигли до Тајвана преко Гуама.
Реализација уговора вриједног око осам милијарди долара више пута је одгађана због поремећаја у ланцу снабдијевања, утицаја пандемије ковид-19 и дуготрајне финализације новог система за електронско ратовање "вајпер шилд", додаје се у извјештају.
Испоручене летјелице су опремљене модерним радарима и системима за нишањење који користе ултраљубичасте зраке.
Додатне испоруке очекују се прије краја године, док се још 63 авиона тренутно налазе у различитим фазама производње и тестирања у САД, пише лист.
Пекинг сматра Тајван неотуђивим дијелом Народне Републике Кине и позива САД да обуставе продају оружја острву, као и да се уздрже од подстицања тензија у Тајванском мореузу, преноси Срна.
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