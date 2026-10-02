Logo

Танкер погођен пројектилом у Ормуском мореузу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 19:46

Коментари:

0
Моторни чамац пролази поред усидреног теретног брода у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, рано ујутро у понедјељак, 28. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Неидентификовани пројектил погодио је танкер док је пролазио кроз Ормуски мореуз, саопштила је Поморска трговинска служба Велике Британије /УКМТО/.

Агенција је саопштила на "Иксу" да је удар изазвао пожар на броду, који је касније угашен, а брод је наставио путовање.

Нема извјештаја о повријеђенима или загађењу животне средине.

УКМТО је јуче објавио да се сличан инцидент десио са другим танкером, на којем је избио пожар након што је погођен неидентификованим пројектилом, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ормуски мореуз

погођен танкер

пројектил

Сукоб

Коментари (0)

Више из рубрике

Студенти бјеже од сузавца током протеста због недовољно опремљених школа у Лиону, у Француској, у петак, 2. октобра 2026. године.

Свијет

Француска: Протести пореметили рад више од 500 школа

15 ч

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Свијет

Четворо погинулих у пожару у Јапану, страхује се да су у питању дјеца

16 ч

0
Нетанјаху: Трагамо за организаторима напада у авиону

Свијет

Нетанјаху: Трагамо за организаторима напада у авиону

17 ч

0
Министарство спољних послова Етиопије саопштило је да је затворило своју амбасаду у Еритреји због, како је наведено, „директних и индиректних непријатељских поступака те земље усмјерених против Етиопије, којима се подстиче ескалација сукоба“

Свијет

Ескалира криза између Египта, Еритреје и Етиопије

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

06

Бањалука се враћа у мезозоик

11

03

ФЗО Републике Српске: Од наредне године 75 нових здравствених услуга

10

42

Претучен Зоран Марјановић

10

32

Хаос на улицама Француске не престаје: Ђаци пале и руше, пријетња уздрмала Париз!

10

26

Удес у Карановцу, ауто завршило у каналу! Саобраћај успорен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима