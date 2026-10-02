Танкер погођен пројектилом у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Неидентификовани пројектил погодио је танкер док је пролазио кроз Ормуски мореуз, саопштила је Поморска трговинска служба Велике Британије /УКМТО/.
Агенција је саопштила на "Иксу" да је удар изазвао пожар на броду, који је касније угашен, а брод је наставио путовање.
Нема извјештаја о повријеђенима или загађењу животне средине.
УКМТО је јуче објавио да се сличан инцидент десио са другим танкером, на којем је избио пожар након што је погођен неидентификованим пројектилом, преноси Срна.
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