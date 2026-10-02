Француска: Протести пореметили рад више од 500 школа

Аутор:АТВ редакција
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Протести младих пореметили су данас рад у више од 500 од 3.700 средњих школа у Француској.
Млади широм земље настављају са протестима због лоших услова у просвјети, а највећи француски синдикати позвали су своје чланове да се придруже протесту 6. октобра.
"Љути смо. Није нормално да у једној учионици истовремено буде 40 ученика", рекао је Би-Би-Сију један ученик у Паризу.
Током протеста су избијали пожари и сукоби између младих људи и полиције, а дешавали су се и окршаји међу демонстрантима.
"Претрпане учионице, нехигијенски објекти и недостатак наставника су тренутно стање образовања у Француској", изјавила је директор Омладинског центра у Рену Летиција Дегез.
У понедјељак ће бити покренуте консултације на иницијативу Владе Француске, а ученицима ће бити постављена питања са којим потешкоћама се суочавају и која су њихова очекивања.
Влада пребацује кривицу на француску радикалну љевичарску странку Непокорна Француска, коју оптужују да је инструментизовала ученике.
Лидер Непокорне Француске Жан Лик Меланшон негирао је ове оптужбе, додајући да су протести "самоорганизовани", преноси Срна.
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