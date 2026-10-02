Нетанјаху: Трагамо за организаторима напада у авиону

Аутор:АТВ редакција
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Израел трага за потенцијалним организаторима напада ножем на пилота у авиону компаније "Флајдубаи" на лету из Уједињених Арапских Емирата /УАЕ/ за Израел, изјавио је премијер Бењамин Нетањаху.
"Како вријеме пролази, слика постаје јаснија. Нападач је подвргнут исламистичкој радикализацији. Намјеравао је да сруши авион са свим путницима. Сада истражујемо да ли је послат, и ко год да га је послао платиће веома високу цијену", рекао је Нетањаху у видео обраћању.
Раније током дана, савјетник предсједника УАЕ Анвар Гаргаш назвао је инцидент на лету компаније" Флајдубаи" опасним терористичким чином.
Путници су савладали копилота који је напао пилота, а пилоти који су били ван дужности преузели су контроле и спустили авион у Саудијској Арабији.
Медији су пренијели да ће изаелске службе испитати копилота, који је, након хапшења у Саудијској Арабији, јуче пребачен у Емирате, преноси Срна.
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