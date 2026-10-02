Ескалира криза између Египта, Еритреје и Етиопије

Аутор:АТВ редакција
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Министарство спољних послова Етиопије саопштило је да је затворило своју амбасаду у Еритреји због, како је наведено, „директних и индиректних непријатељских поступака те земље усмјерених против Етиопије, којима се подстиче ескалација сукоба“, пренијела је данас Ал Џазира.
Такође је наведено да је десет еритрејских дипломата у Адис Абеби проглашено непожељним особама након оптужби да су учествовали у активностима које су, према наводима министарства, „представљале директну пријетњу по националну безбједност Етиопије“, чиме су прекршене одредбе Бечке конвенције о дипломатским односима.
Као мјеру реципроцитета, Министарство спољних послова Египта је одмах прогласило савјетника у амбасади Етиопије за персону нон грата и дало му рок од 48 часова да напусти земљу, пренијела је ТВ станица.
Наглашено је да етиопска страна константно приписује неуспјехе у рјешавању својих питања и узастопних унутрашњих криза наводној улози спољних актера, како би прикрила сопствене кризе које се нижу.
Етиопско министарство позвало је Еритреју да обустави све активности за које наводи да су „у супротности са принципима који уређују односе између суверених држава“.
Министарство је такође нагласило да Адис Абеба цијени снажне историјске, културне и народне везе са Еритрејом и да је досљедно давала предност мирној коегзистенцији, стабилности и регионалној интеграцији.
Како се наводи, Етиопија „остаје посвећена мирном рјешавању сукоба и сарадњи са свим земљама Рога Африке у циљу унапређења мира, безбједности и регионалне интеграције“.
У другом саопштењу, Министарство спољних послова Етиопије објавило је да је египатски дипломата Ахмед Мохарам Ахмед Сулејман проглашен „персоном нон грата“ и обавијестило амбасаду Египта у Адис Абеби да он мора да напусти територију Етиопије у року од 48 часова, пренијела је Етиопска новинска агенција.
Еритреја је са своје стране оптужила Етиопију за наставак „непријатељских аката“ и најавила прекид свих дипломатских односа.
Еритрејски министар информисања Јемане Гебремескел изјавио је да Етиопија већ три године спроводи „непријатељску агенду“ против Еритреје и да његова земља нема другог избора осим да прекине све дипломатске везе.
Одлука Етиопије представља затварање посљедњих канала директне дипломатске комуникације између двије земље, наводи катарска ТВ станица.
Ова одлука услиједила је након оптужби које су власти етиопског региона Афар упутиле еритрејској страни, теретећи је за директну умијешаност и подршку Савезу снага етиопског народа за опстанак.
Овај савез, који окупља седам опозиционих фракција, извео је упаде и преузео контролу над више од 20 подручја у регионима Амхара и Афар, прије него што су етиопске снаге повратиле контролу над њима.
Са своје стране, Комисија Афричке уније саопштила је да са великом забринутошћу прати ескалацију тензија између Етиопије, Еритреје и Египта, позивајући све стране на уздржаност.
Комисија је такође потврдила спремност да, у консултацији са дотичним земљама, подржи напоре усмјерене на смањење ескалације, подстицање дијалога и постизање мирног рјешења спорова.
До ових догађаја долази усред обновљених сукоба на сјеверу Етиопије, који трају од 23. септембра између савезних снага и Народног ослободилачког фронта Тиграја, што представља највећу ескалацију насиља у земљи од окончања рата између двије стране 2022. године.
Етиопска влада оптужила је Фронт за напад на регионе Афар и Амхара и заузимање аеродрома у региону Тиграј, док су сукоби довели до обуставе летова и затварања аеродрома у том региону и околним подручјима.
Сукоби су избили након формирања савеза седам наоружаних група које се противе влади, а који предводе Народни ослободилачки фронт Тиграја, заједно са групом Фано и Оромо ослободилачком армијом.
Етиопска влада и Народни ослободилачки фронт Тиграја потписали су 2. новембра 2022. године споразум о „трајном прекиду непријатељстава“, након рата који је трајао од 2020. до 2022. године и у којем је, према процјени Афричке уније, погинуло око 600.000 људи, прије него што су двије стране почеле да размјењују оптужбе за кршење тог споразума.
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