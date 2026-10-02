Цвијановић: Отварање граничног прелаза Рача половином октобра

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да би гранични прелаз Рача требао да буде пуштен у рад половином октобра.
Цвијановићева је навела да је приоротетни пројекат изградња ауто-пута који треба да повеже Бањалуку, Добој, преко Брчког и Бијељине, до Београда.
"Сваки прелаз који нас повезује са Србијом представља стратешко опредјељење", појаснила је Цвијановићева.
Она је за бијељинске портале рекла да отварање граничног прелаза Рача представља кључно рјешење за грађане Семберије, али да значи и за цијелу Републику Српску.
Цвијановићева је подсјетила да је на ниову БиХ било доста перипетија око отварања граничних прелаза, те подсјетила на прелаз "Братољуб", преноси Срна.
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