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Цвијановић: Отварање граничног прелаза Рача половином октобра

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02.10.2026 17:26

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да би гранични прелаз Рача требао да буде пуштен у рад половином октобра.

Цвијановићева је навела да је приоротетни пројекат изградња ауто-пута који треба да повеже Бањалуку, Добој, преко Брчког и Бијељине, до Београда.

"Сваки прелаз који нас повезује са Србијом представља стратешко опредјељење", појаснила је Цвијановићева.

Она је за бијељинске портале рекла да отварање граничног прелаза Рача представља кључно рјешење за грађане Семберије, али да значи и за цијелу Републику Српску.

Цвијановићева је подсјетила да је на ниову БиХ било доста перипетија око отварања граничних прелаза, те подсјетила на прелаз "Братољуб", преноси Срна.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Сремска Рача

Гранични прелаз

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