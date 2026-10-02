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Филм "Златни рез '42 - Дјеца Козаре" сутра пред публиком у Бањалуци

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02.10.2026 15:50

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Филм "Златни рез `42 - Дјеца Козаре", режисера Лордана Зафрановића
Фото: YouTube/printscreen

У Бањалуци ће сутра бити приказан филм "Златни рез `42 - Дјеца Козаре", режисера Лордана Зафрановића чије обраћање је планирано након пројекције.

Пројекција и поромција филма биће одржане под покровитељством предсједника Републике Српске.

Филм је заснован на историјским догађајима и свједочењима о страдању српског народа Козаре, као и јеврејског и ромског народа током Другог свјетског рата, са посебним фокусом на дјецу, саопштено је из Кабинета предсједника Републике Српске.

Пројекција ће бити одржана у 17.00 часова у Спортском центру "Борик".

Изјаве званичника биће непосредно прије почетка филма, као и након пројекције.

Режисер Зафрановић обратиће се присутним након пројекције филма, а потом дати изјаве за медије.

Филм "Златни рез 42 - Дјеца Козаре", у продукцији "ТС медија", настао је према сценарију Арсена Диклића и самог Зафрановића из 1986. године.

Снимање филма помогле су институције Републике Српске и Србије. Ово остварење премијерно ће бити приказано вечерас у Београду на почетку овогодишњег ФЕСТ-а, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Златни рез '42 - Дјеца Козаре

Лордан Зафрановић

Филм

пројекција филмова

Спортски центар Борик

Бања Лука

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