Сутра комеморација Небојши Куштриновићу

Аутор:АТВ редакција
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Комеморација бањалучком метеорологу Небојши Куштриновићу биће одржана сутра у Бањалуци, а присуствоваће јој предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Комеморација ће бити одржана у 11.00 часова у Културном центру Бански двор.
Куштриновић је преминуо 30. септембра у 78. години.
Осим у метеорологији, оставио је траг у бројним другим пољима живота, а био је активан и као телевизијски и радијски сарадник.
Рођен је 8. јула 1948. године у Бањалуци, а радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, као и на мјесту директора Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Куштриновић је био члан Одбора за климатске промјене БиХ и члан метеоролошке екипе која је пратила Зимске олимпијске игре у Сарајеву 1984. године, као и један од оснивача "Ћевап феста", преноси Срна.
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