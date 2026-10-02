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Сутра комеморација Небојши Куштриновићу

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02.10.2026 16:28

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Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог
Фото: Youtube / Printscreen

Комеморација бањалучком метеорологу Небојши Куштриновићу биће одржана сутра у Бањалуци, а присуствоваће јој предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Комеморација ће бити одржана у 11.00 часова у Културном центру Бански двор.

Куштриновић је преминуо 30. септембра у 78. години.

Осим у метеорологији, оставио је траг у бројним другим пољима живота, а био је активан и као телевизијски и радијски сарадник.

Рођен је 8. јула 1948. године у Бањалуци, а радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, као и на мјесту директора Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Куштриновић је био члан Одбора за климатске промјене БиХ и члан метеоролошке екипе која је пратила Зимске олимпијске игре у Сарајеву 1984. године, као и један од оснивача "Ћевап феста", преноси Срна.

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Тагови :

комеморација

Небојша Куштриновић

Преминуо Небојша Куштриновић

Бања Лука

Синиша Каран

метеоролог

Бански двор

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