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Са тржишта повучена дјечија ходалица: Кориштење може изазвати повреде

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02.10.2026 14:46

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Дјечија ходалица повучена са тржишта БиХ.
Фото: Агенција за надзор над тржиштем БиХ

Са тржишта БиХ повучена је дјечија ходалица јер њено кориштење може изазвати повреде, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Дјечија ходалица нема одговарајућу висину сједишта и заштиту од пада низ степенице.

Производ се због тога може склопити или пасти низ степенице током употребе, што може довести до повреде дјетета.

Производ не испуњава захтјеве прописане Законом о општој безбједности производа и стандардом /БАС ЕН 1273+А1:2025/.

Дјечија ходалица
Дјечија ходалица
Агенција за надзор над тржиштем

Ријеч је о дјечијој ходалици РГ24-206 /РГ24-206/, док податак о земљи поријекла није познат.

Потрошачима који су купили овај производ препоручује се да одмах престану да га користе и врате у трговину малопродаје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

повучен производ са тржишта

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