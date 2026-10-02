Са тржишта повучена дјечија ходалица: Кориштење може изазвати повреде

Аутор:АТВ редакција
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Са тржишта БиХ повучена је дјечија ходалица јер њено кориштење може изазвати повреде, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Дјечија ходалица нема одговарајућу висину сједишта и заштиту од пада низ степенице.
Производ се због тога може склопити или пасти низ степенице током употребе, што може довести до повреде дјетета.
Производ не испуњава захтјеве прописане Законом о општој безбједности производа и стандардом /БАС ЕН 1273+А1:2025/.
Ријеч је о дјечијој ходалици РГ24-206 /РГ24-206/, док податак о земљи поријекла није познат.
Потрошачима који су купили овај производ препоручује се да одмах престану да га користе и врате у трговину малопродаје.
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