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Да ли је спавање у чарапама препоручљиво?

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02.10.2026 14:33

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Да ли је спавање у чарапама препоручљиво?
Фото: Merve Baydar/Pexels

Хладније вријеме нам полако долази. Неки сматрају да је спавање у чарапама лош потез за циркулацију, док су нова истраживања показала другачије.

Стручњак за спавање Мар де Карло сматра да постоји више предности спавања у чарапама током зиме. Оне људима могу помоћи да брже утону у сан и спавају дуже усљед вазодилатације, односно процеса ширења крвних судова. Поједина истраживања дошла су до резултата да ношење чарапа док спавамо повећава проток крви и циркулацију у дијелу доњих екстремитета.

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Његова студија је показала да они који су носили чарапе током ноћи, утонули су у сан око 7.5 минута брже, спавали су 32 минута дуже и будили се 7.5 мање током ноћи од оних који су спавали боси, преноси Глас Српске.

Ниже тјелесне температуре повезане су са поспаношћу, а докази упућују на то да кориштење чарапа или других метода гријања стопала може да снизи тјелесну температуру и помогне нам да брже заспимо.

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Тагови :

Спавање

чарапе

спавање у чарапама

здравље

Савјети

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