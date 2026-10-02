Да ли је спавање у чарапама препоручљиво?

Аутор:АТВ редакција
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Хладније вријеме нам полако долази. Неки сматрају да је спавање у чарапама лош потез за циркулацију, док су нова истраживања показала другачије.
Стручњак за спавање Мар де Карло сматра да постоји више предности спавања у чарапама током зиме. Оне људима могу помоћи да брже утону у сан и спавају дуже усљед вазодилатације, односно процеса ширења крвних судова. Поједина истраживања дошла су до резултата да ношење чарапа док спавамо повећава проток крви и циркулацију у дијелу доњих екстремитета.
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Његова студија је показала да они који су носили чарапе током ноћи, утонули су у сан око 7.5 минута брже, спавали су 32 минута дуже и будили се 7.5 мање током ноћи од оних који су спавали боси, преноси Глас Српске.
Ниже тјелесне температуре повезане су са поспаношћу, а докази упућују на то да кориштење чарапа или других метода гријања стопала може да снизи тјелесну температуру и помогне нам да брже заспимо.
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