Јапански трик за сушење веша у стану: Овакав распоред прави велику разлику

Аутор:АТВ редакција
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Сушење веша у стану током хладнијих дана може потрајати сатима, али једноставан начин распоређивања одјеће на сталку може побољшати циркулацију ваздуха и убрзати цијели процес.
Када температуре падну и веш више није могуће лако сушити напољу, сталак се најчешће сели у стан. Проблем настаје када покушамо да на што мањи простор смјестимо цијелу туру опраног веша.
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Одјећа тада остаје збијена, између ње нема довољно простора за пролазак ваздуха, па се суши знатно спорије.
Једноставна метода која се користи у Јапану заснива се управо на супротном принципу – умјесто да се веш насумично и густо распореди, различити комади постављају се према дужини, преноси Крстарица.
Код такозване “методе дуге” најдужи комади одјеће постављају се на спољне стране сталка, а према његовој средини долазе све краћи комади.
Тако панталоне, хаљине или велики пешкири иду према крајевима, док се мајице, доњи веш, чарапе и други мањи комади распоређују према средини.
Када се сталак погледа са стране, доње ивице веша подсјећају на лук, односно дугу – одатле и назив методе.
Како наводи Крстарица, циљ оваквог распореда јесте да се у средини направи више слободног простора кроз који ваздух може лакше да струји.
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Принцип је прилично једноставан. Вода из мокре одјеће испарава, а што се влажан ваздух око тканине брже замјењује сувљим, то се процес сушења лакше наставља.
Ако су мајице, пешкири и панталоне приљубљени једни уз друге, ваздух између њих слабије циркулише и влага се дуже задржава.
Зато није важан само распоред по дужини. Између комада треба оставити што више простора, умјесто да се цијела машина веша нагура на један мали сталак.
Ако постоји довољно мјеста, дио одјеће може се ставити и на појединачне вјешалице како би се комади међусобно мање додиривали.
Распоред одјеће неће много помоћи ако влажан ваздух остане заробљен у просторији.
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Због тога је важно повремено провјетравати собу у којој се веш суши. Кратко и интензивно провјетравање омогућава излазак влажног ваздуха, посебно током хладних мјесеци када прозоре углавном држимо затвореним.
Сталак не треба гурати тик уз зид нити у потпуно затворен угао, јер је и око њега потребан простор за циркулацију ваздуха.
Посебно треба обратити пажњу на кондензацију на прозорима и зидовима. Сушење веша у затвореном повећава количину влаге у ваздуху, а дуготрајно висока влажност може погодовати појави буђи.
Предност ове методе јесте што не захтијева куповину уређаја нити додатну потрошњу електричне енергије.
Потребан је само сталак који већ користите, довољно размака између мокрих ствари и другачији распоред – дужи комади споља, краћи према средини.
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Неће мокар веш осушити тренутно нити може замијенити машину за сушење, али бољом циркулацијом ваздуха може помоћи да се одјећа осуши ефикасније, посебно када је током јесени и зиме морате сушити у затвореном простору.
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