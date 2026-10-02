Ана Николић најавила повлачење са естраде: "Све ме нервира"

Аутор:АТВ редакција
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Након посљедњег студијског албума и опроштајне турнеје по Србији, Ана Николић планира да заувијек окачи микрофон о клин, а открила је и два кључна разлога за то.
Пјевачица Ана Николић донијела је одлуку да убрзо оконча своју музичку каријеру. Поп звијезда тренутно припрема свој посљедњи студијски албум, као и велику опроштајну турнеју по већим градовима у Србији.
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Како је истакла, публици дугује спектакуларан опроштај и обимну турнеју са више великих концерата у Београду.
— Дугујем публици заиста један велики концерт, можда и два или три у Београду и велике концерте по великим градовима. То ће бити једна велика турнеја, коју ја сада припремам с новим, сљедећим албумом, вјероватно и опроштајним — испричала је пјевачица у емисији Ексклузивно.
Ана је отворено навела два главна разлога због којих жели да се повуче са естраде. Први разлог су њене године, јер себе не види на сцени када напуни педесет.
— Нешто се не видим на сцени послије педесете године, да скачем по бинама и падам. Што би рекла моја баба: “И ваљаш се по кабинама”. Али обично сама себе демантујем или ме публика врати. Нешто се деси, неки инат проради у мени. Дигнем руке од свега, све ме нервира јер није нешто како желим. Ја или радим нешто како треба да се ради, или нећу никако да радим- рекла је.
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Други и најважнији разлог јесте губитак легендарне ауторке Марине Туцаковић, која је створила њене највеће хитове.
— Прво и основно је што више нема Марине Туцаковић, таква жена се рађа једном у зилион година. Много ми фали, навикла сам да је она ту — нагласила је Ана.
Пјевачица је раније планирала концерт на београдском Ушћу, али је одустала од те идеје процијенивши да је то превелик залогај, те је најавила солистичке наступе у Арени, преноси Блиц.
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