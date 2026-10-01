Преминуо Конрад Лант

Аутор:АТВ редакција
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Конрад Кронос Лант, пјевач и басиста британске метал групе "Веном", преминуо је у 63. години, саопштила је група на друштвеним мрежама.
Уз информацију је објављена порука преосталих чланова групе, гитаристе Рејџа и бубњара Дантеа, као и Лантовог сина Нејтана.
Лант је стекао углед радом на првих неколико албума "Венома", који су помогли да се утре пут треш и блек металу, пише портал "Лаудвајер".
Поред сировог звука групе, коју су поредили са "Моторхедом", "Веном" је утицао на развој андерграунд метал сцене током осамдесетих година отвореном употребом сатанистичких тема и слика, преноси Срна.
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