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Хитно хоситализована Тереза Кесовија: Пjевачица у тешком стању

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01.10.2026 16:12

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Тереза Кесовија
Фото: Youtube/Nedjeljom u 2 | HRT

Након што јој је отказан концерт, пјевачица Тереза Кесовија примљена је у болницу због изненадних кардиолошких проблема.

Због нарушеног здравственог стања и изричитих упутстава стручног љекарског тима, пјевачица је била принуђена да одложи два велика солистичка концерта у загребачкој дворани, који су били заказани за 3. и 4. октобар.

Према доступним информацијама и изворима блиским Терези Кесовији, њено здравствено стање тренутно није животно угрожавајуће, али су љекари процијенили да је неопходно да остане под сталним медицинским надзором како би се ситуација у потпуности стабилизовала.

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Наглашено је да хоспитализација није била само превентивна мера, већ су се заиста појавили кардиолошки проблеми који захтијевају болничко лијечење.

Прије одласка у болницу, Тереза се обратила својој публици путем званичног Инстаграм профила и упутила им емотивну поруку:

"Драги моји, знам колико смо се сви веселили предстојећим концертима у Лисинском, али због неочекиваних кардиолошких проблема и изричитог упутства стручног љекарског тима, морам одложити наш сусрет и послушати своје срце, али овај пут на мало другачији начин те му дати времена за опоравак“.

(телеграф)

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Тагови :

болница

Тереза Кесовија

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