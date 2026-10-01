Роналда јурили по аеродрому!

Аутор:АТВ редакција
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Селектор Жорж Жезус и предсједник Фудбалског савеза Португала Педро Проенса покушали су на аеродрому у Копенхагену да убједе Кристијана Роналда да се предомисли.
Роналдо је у сриједу саопштио да напушта репрезентативни камп у Данској, само дан уочи утакмице са домаћом селекцијом у Копенхагену.
Капитен Португала претходно је разговарао са предсједником Фудбалског савеза Португала Педром Проенсом, а потом одлучио да напусти екипу. Роналдо је поручио да ће „у своје вријеме“ објаснити разлоге своје одлуке.
Према наводима шпанске „Марке“, Роналдо је требало да тренира са екипом на стадиону „Паркен“, али је прије почетка тренинга напустио објекат и вратио се у хотел.
Тамо је покупио своје ствари, а затим се упутио ка аеродрому, одакле је приватним авионом требало да отпутује за Мадрид.
„Марка“ наводи да су Жорж Жезус и Педро Проенса отишли на аеродром за њим, у покушају да га убједе да остане у Копенхагену. Међутим, нису успјели да промијене његову одлуку.
Фудбалски савез Португала потврдио је да је 41-годишњи нападач напустио репрезентативни камп. Ројтерс је покушао да добије коментар Савеза поводом навода „Марке“, али одговор није одмах стигао.
Роналдо је требало да буде дио екипе која у четвртак игра против Данске у утакмици Лиге нација, али је његов наступ сада ван планова селектора, преноси Б92
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