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Јаков Јозиновић прославио 21. рођендан, пријатељи му приредили изненађење

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01.10.2026 17:25

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Јаков Јозиновић хрватски пјевач наступ концерт
Фото: Instagram/printscreen

Млади пјевач Јаков Јозиновић прославио је 21. рођендан у друштву најближих пријатеља, који су му приредили посебно изненађење.

На прослави су га дочекале двије рођенданске торте, а посебну пажњу привукла је она украшена његовом фотографијом из дјетињства.

Јозиновић није скривао одушевљење, а осмијех није скидао с лица док су му пријатељи честитали рођендан.

Посебан тренутак

Снимци с прославе појавили су се на друштвеним мрежама, а на њима се може видјети атмосфера с рођендана младог пјевача.

Пријатељи су се потрудили да му приреде вече које ће дуго памтити. Када је угледао торте, Јозиновић није крио изненађење.

Након што је замислио жељу, угасио је свјећице, док су га пријатељи окружили и заједно с њим прославили 21. рођендан.

Посебно је привукла пажњу торта на којој се налази његова фотографија из дјетињства. Овај детаљ прослави је дао и емотивну ноту.

У центру пажње

Јозиновић је посљедњих мјесеци све присутнији на музичкој сцени, а пажњу јавности привлачи и својим наступима.

Рођендан је, ипак, искористио за дружење с људима који су му блиски, а судећи према снимцима, пријатељи су се побринули да му овај дан остане у лијепом сјећању.

Јаков Јозиновић
Јаков Јозиновић
Instagram/printscreen

Прича о Џејли

Осим због музике, Јозиновић се у посљедње вријеме често спомиње и у контексту наводне романсе с пјевачицом Џејлом Рамовић.

Њих двоје већ неко вријеме привлаче пажњу јавности, посебно након неколико заједничких појављивања.

Недавно је Џејла виђена и на његовом концерту у Винковцима, што је поново покренуло нагађања о њиховом односу.

Спекулације о њиховој наводној вези трају већ мјесецима, након што се на Инстаграму појавио снимак њиховог пољупца.

Ипак, ни Јозиновић ни Рамовић до сада нису јавно потврдили да су у вези, због чега њихов однос и даље остаје предмет интересовања јавности, преноси Аваз

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Тагови :

Јаков Јозиновић

Пјевач

рођендан

изненађење

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