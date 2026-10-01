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Јелени Голубовић опљачкана кућа од 300.000 евра

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01.10.2026 08:53

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Јелена Голубовић
Фото: Screenshot / YouTube

Јелени Голубовић опљачкана је кућа на Авали, сазнаје "Курир".

Ријалити учесници непознати починилац оробио је дрвену кућу у коју је уложила скоро 300.000 евра, па су јој покрали чак и намјештај, књиге, а поскидали су јој и штекере и осигураче.

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Сазнања "Курира" потврдила је Јелена, која је и даље у шоку због свега што се десило.

"Тачно је. Покрали су ми и намјештај, кревет, осигураче, штекере... Све! Мислим да је лопов неки острашћени фан или неко ко је смртно заљубљен у мене јер је узео и кревет, књиге... Али није узео ћебад, а постељину и јастуке јесте. С обзиром да су јастуци јефтини, јасно је да се ради о озлојеђеном мушкарцу, који може само да машта о мени", рекла је Голубовићева.

Како каже, полицији ипак није пријавила провалу.

"Нисам могла да зовем полицију јер кућа званично није обијена. Али с обзиром да је у темељ утиснута чудотворна вода из манастира Острог, слава му и милост, ко год је то урадио, вјерујем да ће имати кошмаре док буде спавао на мом кревету и јастуку", истакла је редитељка.

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Подсјетимо, Јелена је добро уновчила своје вишеструке побједе у српским ријалити програмима. Она је већину новца који је зарадила уложила у градњу куће на Авали, гдје проводи доста времена.

Двострука побједница ријалитија "Фарма" најприје је пазарила плац надомак Београда и изградила некретнину по свом укусу.

Редитељка је дуго жељела да осим стана у самом центру српске пријестонице има и своју викендицу, гдје ће далеко од градске гужве имати потпуну слободу и приватност. Та жеља јој се остварила, будући да је купила имање на Авали, а почетком 2020. године је завршила изградњу дрвене куће, што ју је коштало скоро 300.000 евра.

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Тагови :

Јелена Голубовић

Пљачка

Крађа

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