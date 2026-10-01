Јелени Голубовић опљачкана кућа од 300.000 евра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јелени Голубовић опљачкана је кућа на Авали, сазнаје "Курир".
Ријалити учесници непознати починилац оробио је дрвену кућу у коју је уложила скоро 300.000 евра, па су јој покрали чак и намјештај, књиге, а поскидали су јој и штекере и осигураче.
Хроника
Одузето 1.070 килограма дувана: Хапшење у Берковићима
Сазнања "Курира" потврдила је Јелена, која је и даље у шоку због свега што се десило.
"Тачно је. Покрали су ми и намјештај, кревет, осигураче, штекере... Све! Мислим да је лопов неки острашћени фан или неко ко је смртно заљубљен у мене јер је узео и кревет, књиге... Али није узео ћебад, а постељину и јастуке јесте. С обзиром да су јастуци јефтини, јасно је да се ради о озлојеђеном мушкарцу, који може само да машта о мени", рекла је Голубовићева.
Како каже, полицији ипак није пријавила провалу.
"Нисам могла да зовем полицију јер кућа званично није обијена. Али с обзиром да је у темељ утиснута чудотворна вода из манастира Острог, слава му и милост, ко год је то урадио, вјерујем да ће имати кошмаре док буде спавао на мом кревету и јастуку", истакла је редитељка.
Бања Лука
Ове улице у Бањалуци данас остају без струје
Подсјетимо, Јелена је добро уновчила своје вишеструке побједе у српским ријалити програмима. Она је већину новца који је зарадила уложила у градњу куће на Авали, гдје проводи доста времена.
Двострука побједница ријалитија "Фарма" најприје је пазарила плац надомак Београда и изградила некретнину по свом укусу.
Редитељка је дуго жељела да осим стана у самом центру српске пријестонице има и своју викендицу, гдје ће далеко од градске гужве имати потпуну слободу и приватност. Та жеља јој се остварила, будући да је купила имање на Авали, а почетком 2020. године је завршила изградњу дрвене куће, што ју је коштало скоро 300.000 евра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
16 ч0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Сцена
1 д0
Најновије
Најчитаније
23
01
22
52
22
43
22
41
22
32
Тренутно на програму