Драгана Катић открила зашто је Сања Кужет дала отказ

Аутор:АТВ редакција
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Водитељка Драгана Катић присуствовала је недавно једном догађају у Београду, а том приликом говорила је и о актуелним дешавањима на јавној сцени.
Пред окупљеним медијима признала је да је ово вече дуго ишчекивала, будући да није била у Београду када је одржан први концерт.
Током разговора дотакла се и одласка колегинице Сање Кужет из такмичења "Звезде Гранда", као и њиховог приватног односа након те одлуке.
Она је истакла да Сања није прекинула сарадњу, већ да је донијела одлуку у складу са својим плановима, те да вјерује у њен даљи успјех.
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"Није Сања прекинула сарадњу. Има неке своје планове и нека вам она то представи на најбољи могући начин. Сарадња са њом је сјајна, приватно се чујемо. Донела је добру одлуку и сигурна сам да ће у свему новом бити успешна као и до сада", поручила је Драгана на крају разговора, преноси Ало.
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