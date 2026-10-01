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Драгана Катић открила зашто је Сања Кужет дала отказ

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01.10.2026 07:06

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Сања Кужет - новинар, ТВ лице, ТВ презентер, водитељица, Звезде Гранда
Фото: Instagram/Sanja Kuzet/printscreen

Водитељка Драгана Катић присуствовала је недавно једном догађају у Београду, а том приликом говорила је и о актуелним дешавањима на јавној сцени.

Пред окупљеним медијима признала је да је ово вече дуго ишчекивала, будући да није била у Београду када је одржан први концерт.

Током разговора дотакла се и одласка колегинице Сање Кужет из такмичења "Звезде Гранда", као и њиховог приватног односа након те одлуке.

Није било свађе

Она је истакла да Сања није прекинула сарадњу, већ да је донијела одлуку у складу са својим плановима, те да вјерује у њен даљи успјех.

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"Није Сања прекинула сарадњу. Има неке своје планове и нека вам она то представи на најбољи могући начин. Сарадња са њом је сјајна, приватно се чујемо. Донела је добру одлуку и сигурна сам да ће у свему новом бити успешна као и до сада", поручила је Драгана на крају разговора, преноси Ало.

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Тагови :

Сања Кужет

Отказ

водитељка

Драгана Катић

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