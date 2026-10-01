Почиње нова академска година на универзитетима у Српској

На јавним универзитетима у Српској данас почиње нова академска година, а за око 3.700 бруцоша то је улазак у важно животно поглавље и прилика да закораче у свијет високог образовања.

Настава данас почиње и за студенте првог циклуса студија, као и студенте виших година другог и трећег циклуса.

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