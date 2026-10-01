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Почиње нова академска година на универзитетима у Српској

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01.10.2026 07:21

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Студенти
Фото: ATV

На јавним универзитетима у Српској данас почиње нова академска година, а за око 3.700 бруцоша то је улазак у важно животно поглавље и прилика да закораче у свијет високог образовања.

Настава данас почиње и за студенте првог циклуса студија, као и студенте виших година другог и трећег циклуса.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Универзитет у Бањалуци

Универзитет у Источном Сарајеву

студенти

факултети

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