Проповједник из џамије у Лондону позвао вернике да туку своје супруге ако су непослушне

Аутор:АТВ редакција
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Једна џамија у Лондону која има статус добротворне организације суочава се са истрагом након што је објавила проповиједи у којима се мужеви подстичу да ударају своје супруге и оправдава погубљење хомосексуалаца.
Видео-снимци објављени на Јутјуб каналу Исламског друштвеног центра Хакни описују хомосексуални се*с као "један од највише злих чинова", а мушкарце позивају да "дисциплинују" своје супруге ако им се не покоравају, укључујући и случајеве када одбију да имају се*суални однос.
У другом предавању истог проповиједника он хвали Саудијску Арабију због тога што наставља да погубљује људе оптужене за "врачање".
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На другом мјесту, један угледни члан заједнице у џамији у источном Лондону познатој и као Масџид Дар Ал-Хадетх, описује као "несрећну стварност" то што се многе жене данас осјећају довољно оснажено да позову полицију ако их мужеви ударе.
Организација НСС, која се залаже за секуларизам, пријавила је овај центар Комисији за добротворне организације, упозоравајући да ставови које центар дели на друштвеним мрежама нису компатибилни са статусом добротворне организације.
Као регистрована добротворна организација, Исламски друштвени центар Хакни, који за себе каже да помаже "човјечанству" кроз рад на "унапређењу исламске вјере", ужива значајан број пореских олакшица.
Центар није платио порез на 191.097 фунти прихода које је примио у години закључно са мартом 2025. године, према његовим најновијим објављеним финансијским извјештајима. У ту суму укључено је готово 155.000 фунти директних донација, пренио је "Дејли Мејл".
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У априлу ове године поново се регистровао као добротворна организација са статусом правног лица, што је промјена статуса којом су повјереници одвојени од његових дугова и омогућено му је да посједује имовину на начин сличан друштву са ограниченом одговорношћу, али уз потпуно уређивање његовог рада према законима о добротворним организацијама.
Меган Мансон, шефица кампања у организацији НСС, описала је обнову регистрације ове добротворне организације као "алармантну", јер је она била домаћин "предавања која промовишу насиље над женама, тврде да жене не могу да одбију се*суални однос са својим мужевима и оправдавају смртну казну за хомосексуалне мушкарце и особе оптужене за 'врачање'".
"Исламски друштвени центар Хакни само је једна од многих добротворних организација које кроз добротворну сврху 'унапређења религије' промовишу мизогинију, хомофобију и друге штетне идеологије", рекла је она.
"Ова добротворна сврха мора хитно бити преиспитана. Очигледно је да она омогућава унапређење идеја које, умјесто да доносе корист јавности, могу да подстичу дискриминацију, подјеле и злостављање".
Многи од најекстремнијих ставова садржани су у серији видео-предавања која је у центру одржао Јасин Муње, "устад" (учитељ), који чита из дела Мантхумату ал-Каба'ир, пјесме у којој су сакупљени оно што ислам препознаје као "велике гријехе".
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Један од њих дефинисао је овако:
"Непокоравање мужу, напуштање куће без његове дозволе и непокоравање мужу када је позове у постељу, када је позове на интимност, када каже 'не' без икаквог оправдања".
"Посавјетујте је и бојкотујте је у постељи, не додирујте је у постељи и физички их дисциплинујте такође, тако што ћете их благо ударити како бисте им показали ко је главни".
"Boycott her in bed... and discipline them physically as well, by lightly hitting them to show who is in charge."— National Secular Society (@NatSecSoc) September 30, 2026
These are the words of a sermon delivered at a London mosque which, as a registered charity, receives tax breaks to undertake 'the advancement of religion'. pic.twitter.com/eZ6aLBaVTY
Ако она одбије, каже он, мужеви "више не морају да јој дају кућу", додајући: "Ако особа има више жена, онда не мора да остане са њом, може да је напусти и остане са другом женом док поново не постане послушна".
У истом предавању, господин Муње је назвао хомосексуални се*с "једним од највише злих дјела" и "злочином“ у којем се оба учесника "погубљују по шеријату".
"Научници се разликују у томе како се погубљење одвија. Неки од њих кажу да се погубљује мачем, као и свако друго нормално погубљење. Други кажу да се бацају са високе зграде, а затим се на њих баца камење".
Земље укључујући Иран, Саудијску Арабију и Јемен настављају да погубљују људе због хомосексуалности по шеријатском закону.
Терористичка група Исламска држава погубила је десетине мушкараца оптужених за хомосексуалност бацајући их са високих зграда током свог врхунца крајем 2010-их.
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