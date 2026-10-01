Влада Српске помогла ГИК Бијељина како би избори могли бити одржани

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске помогла је Градску изборну комисију Бијељина са 650.000 КМ, како би избори могли бити одржани.
Наиме, Влада Републике Српске донијела је одлуку на приједлог генералног секретара Далибора Панића, након што се упознала са информацијом ЦИК БиХ о потреби ГИК Бијељина за помоћ за одржавање општих избора у недјељу.
ЦИК БиХ је због немогућности града Бијељина, позвао Владу Републике Српске да хитно предузме све потребне мјере како би се за ГИК Бијељина обезбиједила неопходна средства за финансирање рада изборне комисије и како би се несметано провеле изборне активности и законске надлежности.
Република Српска
ГИК Бијељина тражи од Владе Републике Српске помоћ да спроведе изборе
(РТРС)
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