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Влада Српске помогла ГИК Бијељина како би избори могли бити одржани

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01.10.2026 09:25

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Избори 2026
Фото: ATV

Влада Републике Српске помогла је Градску изборну комисију Бијељина са 650.000 КМ, како би избори могли бити одржани.

Наиме, Влада Републике Српске донијела је одлуку на приједлог генералног секретара Далибора Панића, након што се упознала са информацијом ЦИК БиХ о потреби ГИК Бијељина за помоћ за одржавање општих избора у недјељу.

ЦИК БиХ је због немогућности града Бијељина, позвао Владу Републике Српске да хитно предузме све потребне мјере како би се за ГИК Бијељина обезбиједила неопходна средства за финансирање рада изборне комисије и како би се несметано провеле изборне активности и законске надлежности.

Избори

Република Српска

ГИК Бијељина тражи од Владе Републике Српске помоћ да спроведе изборе

(РТРС)

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Тагови :

ГИК Бијељина

Влада Републике Српске

Избори 2026

Коментари (1)

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