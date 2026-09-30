Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је грађане Републике Српске да изађу на изборе у недјељу, 4. октобра, и гласају за кандидате ове странке за предсједника Републике Српске и српског члана Предсједништва БиХ Саву Минића и Жељку Цвијановић, јер је ријеч о људима који знају како да се боре за интересе Српске.
"СНСД је партија која гарантује будућност, стабилност, редовне плате, инвестиције. Структура која је произвела лидере који могу отићи и код руског предсједника Владимира Путина и у Бијелу кућу", рекао је Додик.
Он је истакао да је Минић патриота, борац и породичан човјек, док је Цвијановићева синоним успјеха у политици.
Додик је рекао да мјесто премијера припада СНСД-у, а не онима који сада, како је навео, сами себе рекламирају.
Он је навео да ће СНСД освојити 35 мандата у Народној скупштини.
"С нашом коалицијом то је близу двотрећинске већине. Све партије наше коалиције пролазе цензус", рекао је Додик за РТРС.
Додик је навео да је СНСД странка која изузетно цијени своје ветеране, али да су дали шансу и младим људима који се показују изразито патриотски.
"Стабилно друштво није игра - то је озбиљан рад, а политика је озбиљна прича која је мора бити дугорочна и која мора имати иза себе екипу која оставрује. Политичар је једно, а државник друго. Политичар ће учинити све да слаже и добије изборе, а државник се само може окренути иза себе да погледа шта је оставио", нагласио је Додик.
На питање да ли се опозиција у Српској ујединила против њега, Додик је рекао да пола опозиције сарађује са СНСД-ом.
Говорећи о видео-снимку кандидата СДС-а за предсједника Републике Српске Бранка Блануше, Додик је рекао - "Нека само Бранко Блануша остане при свом договору".
Када је ријеч о савременим технологијама за предстојеће изборе, Додик је рекао да се тиме само малтретирају сви учесници изборног процеса.
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Додик је навео да је изборни процес отет на ниво БиХ и поручио да ће доћи вријеме када ће се он вратити.
Према његовим ријечима, по ономе шта је навалило на Републику Српску посљедњих 30 година, Српска ни по чему није требала да преживи.
"Преживјела је због ових људи који имају карактер, снагу, вољу, повјерење. То се не може срушити", истакао је Додик и додао да СНСД има најбољу организацију и да различите агенције указују на предност СНСД-ових кандидата, те позвао народ да подржи одрживост и указао на досадашње резултате.
Додик је рекао да су окренути ка Србији, као базичној земљи и да желе јаку Србију.
"Јака Србија је могућа само ако /Александар/ Вучић и његова екипа добију повјерење народа и позивам људе из Српске, који имају право гласа у Србији, да гласају за Вучића и његову листу, јер то гарантује и даље добру корелацију између Српске и Србије", рекао је Додик.
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