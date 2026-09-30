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Додик: Мркоњић Граду смо урадили много, али имамо и јасне планове за нова улагања и пројекте

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30.09.2026 20:44

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Додик: Мркоњић Граду смо урадили много, али имамо и јасне планове за нова улагања и пројекте
Фото: X/Milorad Dodik

Мркоњић Граду смо урадили много, али имамо и јасне планове за нова улагања и пројекте. Наставићемо да радимо за сваку породицу и свако насеље, јер Мркоњић Град заслужује да се развија и иде напријед, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Увјерен сам да ће грађани подржати политику резултата и развоја. Заједно идемо до побједе - Жељке Цвијановић, Саве Минића и СНСД-а!", навео је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Мркоњић Град

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