Додик: Мркоњић Граду смо урадили много, али имамо и јасне планове за нова улагања и пројекте

Коментари:1
Мркоњић Граду смо урадили много, али имамо и јасне планове за нова улагања и пројекте. Наставићемо да радимо за сваку породицу и свако насеље, јер Мркоњић Град заслужује да се развија и иде напријед, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Увјерен сам да ће грађани подржати политику резултата и развоја. Заједно идемо до побједе - Жељке Цвијановић, Саве Минића и СНСД-а!", навео је Додик на Иксу.
У Мркоњић Граду смо урадили много, али имамо и јасне планове за нова улагања и пројекте. Наставићемо да радимо за сваку породицу и свако насеље, јер Мркоњић Град заслужује да се развија и иде напријед.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 30, 2026
Увјерен сам да ће грађани подржати политику резултата и развоја. Заједно… pic.twitter.com/kwf6CEl1XL
Република Српска
3 ч2
Република Српска
5 ч1
Република Српска
7 ч4
Република Српска
7 ч0
Најновије
Најчитаније
23
01
23
00
22
32
22
31
22
21
Тренутно на програму