"Русија најважнија адреса на којој смо могли да будемо''

Аутор:Милица Марјановић
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Гас за Републику Српску остаје по истој цијени, повећане су и извозне квоте за воће, поврће, млијеко и млијечне производе, фирма Орао“ би требало да започне сарадњу са руским партнерима. Разговарало се у Русији и о ширењу економске сарадње, али и о новим облицима политичке сарадње.
То су кључни резултати посјете Москви, о којој Милорад Додик каже да је једна од најважнијих адреса на којој је делегација Српске могла да буде.
"Ми смо стратешки партнери Руске Федерације. Стратешко партнерство значи размјену на највишем могућем нивоу свих информација и сарадње која је могућа. Битно је рећи да смо у току састанка предложили да на највишем нивоу Руска Федерација и Српска направе савјетодавни тим који би чинили предсједници и премијери и да једном годишње разматрају односе стратешког карактера", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
У фокусу разговора био је и Дејтонски споразум. Додик наводи да је Русија,као његов гарант, привржена поштовању споразума и противи се наметањима. Руском предсједнику је, каже, пренио став да се треба вратити изворном слову Дејтона и Републици Српској вратити, како тврди, одузета овлашћења.
"Ја сам њега упознао с тим да је Дејтонски споразум пропао, да су остале олупине Дејтонског споразума које ми чувамо, али да путем инсталираног тужилаштва они покушавају да уклањају све противнике унитаристичког модела БиХ којим се они залажу и да то изазива додатно незадовољство и да повјерење међу народима никада није било лошије, слабије и мање", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а.
"Ово је један од начина, најбољи који постоји, да статус Република Српске и статус БиХ кроз Дејтонски споразум обезбиједимо, да знамо да нисмо ни против тога, а да смо за идентитет и субјективитет Република Српске", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Економски дио посјете требало би да буде конкретизован кроз сарадњу привреде, а управо таква посјета Руској федерацији била је одскочна даска за њен развој. истиче Саво Минић.
"Радује ме што ће тај модалитет економске сарадње и притисци који постоје из Брисела и санкције и за банке и промет робе и услуга у скорије вријеме сигурно престати и то ће бити значајна експанзија сарадње Републике Српске са Руском Федерацијом", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Осим политике и привреде, делегација Српске разговарала је и са представницима Руске академије наука о новим достигнућима у медицини и другим научним областима, као и о трансферу технологија. Додик је посјетио и Московски државни институт за међународне односе, гдје је са руководством разговарао о будућности сарадње Русије и Републике Српске у новом систему међународних односа.
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