Руте: Тренутно не постоји непосредна пријетња територији НАТО-а из Русије

Аутор:АТВ редакција
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Генерални секретар НАТО-а Марк Руте изјавио је да тренутно нема непосредне опасности по територију чланица Алијансе, поручивши да ће НАТО бити спреман да одговори на евентуалне пријетње.
Говорећи на самиту Јуроњуза (Euronews) о одбрани и свемиру у Бриселу, Руте је рекао да је Алијанса већ припремила планове за различите сценарије и да ће, уколико буде потребно, бранити сваки дио територије својих чланица.
Његове изјаве долазе након информација да је Русија наводно упутила упозорење НАТО-у због могућности покушаја изолације Калињинграда, руске енклаве на обали Балтичког мора. Према тим наводима, Москва је запријетила да би у случају таквог сценарија могла употријебити сва расположива средства, укључујући и нуклеарно оружје.
Руте је поручио да нуклеарне пријетње не доприносе смиривању ситуације.
„Ми смо одбрамбени савез. Престаните са нуклеарним пријетњама. Оне су потпуно непотребне и нису од помоћи“, казао је Руте, позвавши истовремено Русију да оконча рат у Украјини.
Шеф НАТО-а није желио да потврди аутентичност нити садржај наводног руског писма, истичући да је на Москви да га евентуално објави. Такође је одбацио процјене о конкретној нуклеарној пријетњи или непосредној опасности од ескалације према балтичким државама, преноси Јуроњуз.
Руте је поручио да НАТО не треба да буде дестабилизован руским пријетњама, али да мора остати спреман за евентуалне изазове.
Руте сматра да је у наредном периоду кључно задржати фокус на подршци Украјини и истовремено повећавати улагања у одбрану.
„Ако буде потребно, наравно да ћемо се бранити. Али најважније је разумјети да се све ово догађа зато што му рат у Украјини не иде добро. Жели да нас подијели и жели да изгубимо фокус када је ријеч о Украјини“, рекао је Руте.
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