Објављен снимак из кокпита након напада на лету за Тел Авив: "Преузели смо контролу, сви су добро осим пилота"

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Саудијска Арабија одбила је захтјев Израела да израелски војни авиони дођу по држављане те земље који су остали у Саудијској Арабији након принудног слијетања авиона компаније Флајдубаи на лету из Дубаија за Тел Авив.
Ројтерс се позива на два безбједносна извора који су потврдили да је Израел затражио од Саудијске Арабије дозволу за долазак војних транспортних авиона којима би израелски држављани били превезени из земље која нема дипломатске односе с Израелом.
Један од извора навео је да су израелске ваздухопловне снаге већ припремале авионе Ц-130 Херкулес (C-130 Hercules) за преузимање путника.
Авион компаније Флајдубаи, који је летио из Дубаија према Тел Авиву, преусмјерен је у Саудијску Арабију након што је послао сигнал за опасност.
Летјелица је безбједно слетјела на аеродром у Табуку, након чега је било планирано да путници путовање наставе другим авионом компаније Флајдубаи.
PLANE HIJACK— Simo Saadi🇺🇸 (@Simo7809957085) September 30, 2026
TERROR
Pilot 'attacked co-pilot and tried to hijack flight to Tel Aviv' pic.twitter.com/37Q3F0MSHI
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху раније је изјавио да је копилот током лета покушао да сруши авион након што је ножем напао и ранио пилота.
Према Нетанјахуовим наводима, путници су савладали нападача, након чега су други пилоти преузели контролу и успјели безбједно да приземље авион у Саудијској Арабији.
У другом дијелу снимка чује се и разговор путника који описују шта се догодило.
– Напали су нас и чувамо овдје пилота. Напали су нас сада у овом авиону, покушали су да га убију – наводи једна од особа на снимку.
Према ранијим наводима израелског премијера Бењамина Нетанјахуа, копилот је током лета напао пилота ножем и покушао да сруши авион.
Путници су успјели да га савладају, након чега су други пилоти преузели контролу и безбједно приземљили авион у Саудијској Арабији.
Авион Флајдубаија летио је из Дубаија према Тел Авиву, али је након слања сигнала за опасност преусмјерен и принудно слетио на аеродром у Табуку.
Након слијетања, путници су требали да наставе путовање другим авионом компаније Флајдубаи.
Истовремено, Израел је од Саудијске Арабије затражио дозволу да његови војни транспортни авиони дођу по израелске држављане. Међутим, тај захтјев је, према наводима два безбједносна извора за Ројтерс, одбијен.
Саудијска Арабија нема дипломатске односе с Израелом.
Саудијска влада за сада није коментарисала наводе о захтјеву Израела.
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