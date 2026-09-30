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Си: Велики препород кинеске нације незаустављив

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30.09.2026 17:32

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Кинески предсједник Си Ђинпинг присуствује чајању у Црвеној соби Бијеле куће, петак, 25. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник Кине Си Ђинпинг изјавио је у Пекингу да је остварење великог препорода кинеске нације незаустављиво.

Си је, на пријему поводом 77. годишњице оснивања Народне Републике Кине, нагласио да је, након дугогодишњег истраживања и праксе, систем социјализма са кинеским карактеристикама показао велике предности, да се ниво модернизације система државног управљања и капацитета управљања континуирано унапређује, преноси Кинеска медијска група.

"Све док будемо чврсто вјеровали у своје циљеве, непоколебљиво их се држали и корак по корак одлучно напредовали, успјех ће сигурно припасти великој Комунистичкој партији Кине, великом кинеском народу и великој Народној Републици Кини", рекао је Си који је и генерални секретар Централног комитета Комунистичке партије Кине.

Си је истакао да је током протеклих 77 година Комунистичка партија Кине ујединила и предводила народ у неуморној борби, стварајући два велика чуда – брз економски развој и дугорочну друштвену стабилност.

Кина је остварила први стогодишњи циљ, односно изградњу друштва умјерено просперитетног стандарда у свим аспектима, а сада храбро напредује ка другом стогодишњем циљу – изградњи снажне модерне социјалистичке земље у свим аспектима.

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"У овом тренутку изузетно смо поносни на достигнућа нове Кине, која су привукла пажњу цијелог свијета и пуни смо повјерења у свијетлу будућност кинеске модернизације", рекао је Си.

Он је подвукао да су, од почетка ове године, КПК и народ наставили да се боре са одлучношћу и преданошћу, састављајући и спроводећи Петнаести петогодишњи план, и солидно унапређујући рад у свим областима.

Кинеска економија је наставила да се креће напријед упркос притисцима, показујући тежњу ка новом и бољем, те испољила је снажну отпорност и виталност, док су партијски и државни послови постигли нове резултате.

"Морамо да истрајемо на основном принципу рада—стабилност уз напредак, да потпуно, тачно и свеобухватно примјењујемо нову развојну филозофију, да убрзамо изградњу нове развојне структуре, да додатно продубљујемо реформу и отварање, да боље ускладимо развој и безбједност, да подстакнемо одржив, бољи и повољни развој економије, да ефикасно заштитимо и побољшамо животни стандард народа, да се трудимо да испунимо годишње циљне задатке и да остваримо добар почетак Петнаестог петогодишњег плана", истакао је Си.

Си је нагласио Кина мора непоколебљиво да спроводи политику "једна земља са два система", "Хонгконжани управљају Хонгконгом", "Макаошани управљају Макаом" и политику високе аутономије. Истакао је да треба подржавати Хонгконг и Макао да се боље интегришу и служе укупном развоју земље и да очувају дугорочни просперитет и стабилност.

"Морамо продубити размјену и сарадњу између две обале Тајванског мореуза, одлучно се супротставити сепаратистичким снагама `тајванске независности`, противити се мијешању спољних сила, подстицати миран развој односа између двије обале и унапређивати велики подухват уједињења домовине.

Морамо да се придржавамо независне и мирољубиве спољне политике, подстицати спровођење четири велике глобалне иницијативе, изградњу заједнице са заједничком будућношћу човјечанства и да у свијет испуњен промјенама и хаосом унесемо више извјесности и позитивне енергије", нагласио је Си.

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Си је упутио празничне честитке припадницима свих етничких група широм Кине, официрима и војницима Народноослободилачке војске Кине и припадницима Народне оружане полиције, као и демократских партија и нестраначким личностима.

Он је упутио срдачне поздраве сународницима из Специјалног административног региона Хонгконга, Специјалног административног региона Макаоа и са Тајвана, као и кинеским исељеницима широм свијета, те изразио искрену захвалност пријатељским земљама и међународним пријатељима који већ дуго пружају подршку кинеској изградњи.

Уз веселу музику, домаћи и страни гости наздравили су 77. годишњици оснивања Народне Републике Кине, пожељели овој држави просперитет и благостање и дугорочно пријатељство између кинеског народа и народа свих свјетских земаља.

Пријему у Великој дворани народа су, између осталих, присуствовале бројне званице из цијеле Кине и дијаспоре, као и амбасадори страних земаља, представници међународних организација, те поједини страни стручњаци,преноси Срна.

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Си Ђинпинг

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