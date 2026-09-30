Мандатар за састав румунске владе није добио подршку

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Кандидат за премијера Румуније Зигфрид Муресан није успио да добије повјерење у парламенту, што продужава политичку кризу која угрожава инвестициони рејтинг земље.
Муресан /45/, угледни посланик у Европском парламенту, трећи је неуспјешни мандатар којег је одабрао румунски предсједник Никушор Дан од када је пала проевропска влада прије готово пет мјесеци.
Муресан је добио 182 гласа подршке, а била су му потребна 233.
Данашње гласање отвара могућност да крајње десно оријентисани Савез за уједињење Румуна /АУР/, који критички гледа на ЕУ, НАТО и помоћ Украјини, формира нову владајућу већину са љевичарским социјалдемократама.
Љевичари, тренутно појединачно највећа странка у парламенту, почетком маја су срушили коалициону владу чији су били дио. Раније ове седмице, социјалдемократе су саопштиле да више не искључују могућност формирања владе са АУР-ом.
АУР, која води у анкетама са 40 одсто подршке, залаже се за ванредне изборе, али не искључује ни могућност сарадње са љевичарима, преноси Срна.
Према румунском закону, ако двије номинације за премијера не добију повјерење, предсједник може да распусти парламент и распише ванредне изборе. Дан је више пута рекао да је то његова посљедња опција.
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