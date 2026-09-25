Трагичан крај потраге: Рониоци извукли тијело дјечака (4) из ријеке

Аутор:АТВ редакција
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Четворогодишњи дјечак, за којим се трагало у Румунији, данас је пронађен мртав.
Малени Јосиф, дјечак са аутизмом који је нестао из општине Дофтеана у округу Бакау, пронађен је мртав око 14 часова у ријеци Тротуш.
„Екипе за потрагу (рониоци) пронашле су малољетника, нажалост мртвог, у кориту ријеке Тротуш“, саопштиле су званично власти.
Јосиф је јуче напустио кућу. Био је сам, бос и плакао је. Примијетили су га радници на терену, али нису успјели да га зауставе. Последњи тренуци његовог живота забиљежени су надзорном камером.
Одмах након пријаве, у Полицијској инспекцији округа Бакау формиран је Оперативни центар, а на терен су упућене екипе полицајаца, жандарма, ватрогасаца и волонтера. Потрага је настављена и током ноћи, а у њој је учествовало више од 250 људи, уз коришћење термовизијских камера и хеликоптера Генералног инспектората за авијацију.
Интервентне екипе пронашле су тијело дијетета у кориту ријеке Тротуш.
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"Ужасне вијести за нашу заједницу... Нажалост, четворогодишњи дјечак, који је јуче нестао из села Дофтеана, пронађен је мртав у ријеци Тротуш. Од јуче до данас, полицајци, ватрогасци, волонтери и људи из заједнице мобилисали су се и без престанка учествовали у потрази, са надом да ће малишан бити пронађен жив. Нажалост, данас су стигле вијести које нико није желио. У овим болним тренуцима уз породицу смо која је прошла кроз тежак период. Не постоје ријечи за овакав губитак. Нека му Бог подари вјечни мир, а породици снагу да преброди ово страшно искушење", објавила је општина Дофтеана.
Полиција сада покушава да утврди све околности које су довеле до ове велике трагедије и како је Јосиф изгубио живот, преноси Телеграф.рс.
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