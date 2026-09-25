Јасна порука Додика крњем Уставном суду: Сарајевска ујдурма

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да је нова забрана крњег Уставног суда БиХ и сарајевска ујдурма показала да је мрак у БиХ.
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Крњи Уставни суд је, како наводи у саопштењу, "забранио исплате из буџета Републике Српске", по основу овог уговора закљученог 6. септембра 2025. године, као и буџетско финансирање лобистичких активности Српске.
"Чуј, они ће још одређивати за шта ћемо ми трошити новац, је ли тако? То им је интенција. Ако је тако, то је чиста сарајевска ујдрма", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Напоменуо је како у Сарајеву праве харангу мјесецима како Српска ради ово или оно, и пошто је промијењена позиционираност саме Републике, покушавају да измисле причу да је то увијек нешто лоше, криминално.
"Али то све доводи до тога да је ово бесмислено све", рекао је Додик, преноси "Срна".
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Крњи Уставни суд БиХ оцијенио је да "нису у складу са Уставом БиХ" уговор о консултантским услугама са компанијом "Дикенс енд Медисон Канада", као и буџетско финансирање лобистичких активности у име и за рачун Републике Српске путем лобистичких агенција.
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