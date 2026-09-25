Велика трагедија, четворогодишњи дјечак пронађен мртав

Аутор:АТВ редакција
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Четворогодишњи Аврам Јосиф Лауренцију, који је јуче нестао из свог дома у Дофтеани, у округу Баку у Румунији, данас је пронађен мртав у реци Тротуш.
Малишан, који је боловао од аутизма, под још неутврђеним околностима јуче је напустио свој породични дом, након чега се кренуло у опсежну потрагу за њим.
Јавност је алармирана у четвртак поподне, када је породица дечака приметила да га више нема у дворишту нити у близини куће.
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Сигурносне камере снимиле су малишана како сам и бос, обучен у тренеркицу, трчи низ улицу. Малишан је потом отишао у непознатом правцу.
Нажалост, данас су стигле најгоре вијести, да је потрага завршена трагично.
"Прије неколико минута екипе за потрагу пронашле су малољетника, нажалост мртвог, у кориту ријеке Тротуш", саопштила је полиција данас око 14 часова.
Како су навели, око 250 људи је учествовало у потрази за малишаном.
Băiețelul de 4 ani dat dispărut aseară a fost găsit înecat Trotuş, după 24 de ore de căutări. Atenție, sunt informații care vă pot afecta emoțional! https://t.co/CV2NYJoWfn pic.twitter.com/jBN5sApTHf— TVR Info (@StirileTVR) September 25, 2026
"Током ноћи, у операцијама потраге коришћени су термовизијска камера, као и хеликоптер Генералног инспектората за авијацију Министарства унутрашњих послова", саопштила је раније Полицијска инспекција округа Баку на Фејсбуку.
Полиција је покренула кривични поступак због кривичног дјела лишења живота и утврдиће тачне околности под којима је дијете завршило у ријеци Тротуш. Тијело ће бити превезено у Службу судске медицине, гдје ће бити обављена обдукција и утврђен тачан узрок смрти.
Читава заједница је у шоку због трагичне смрти малишана.
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"Ужасне вијести за нашу заједницу... Нажалост, четворогодишњи дјечак, који је јуче нестао из села Дофтеана, пронађен је мртав у ријеци Тротуш. Од јуче до данас, полицајци, ватрогасци, волонтери и људи из заједнице мобилисали су се и без престанка учествовали у потрази, са надом да ће малишан бити пронађен жив. Нажалост, данас су стигле вијести које нико није желио. У овим болним тренуцима уз породицу смо, која је прошла кроз тежак период. Не постоје ријечи за овакав губитак. Нека му Бог подари вјечни мир, а породици снагу да преброди ово страшно искушење", саопштили су представници општине Дофтеана.
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