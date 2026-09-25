Logo

Велика трагедија, четворогодишњи дјечак пронађен мртав

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
25.09.2026 19:47

Коментари:

0
Дјечак пронађен мртав
Фото: Screenshot

Четворогодишњи Аврам Јосиф Лауренцију, који је јуче нестао из свог дома у Дофтеани, у округу Баку у Румунији, данас је пронађен мртав у реци Тротуш.

Малишан, који је боловао од аутизма, под још неутврђеним околностима јуче је напустио свој породични дом, након чега се кренуло у опсежну потрагу за њим.

Јавност је алармирана у четвртак поподне, када је породица дечака приметила да га више нема у дворишту нити у близини куће.

prnjavor1

Градови и општине

Град у Српској бесповратно даје ЗЕВ-овима 20.000 КМ

Сигурносне камере снимиле су малишана како сам и бос, обучен у тренеркицу, трчи низ улицу. Малишан је потом отишао у непознатом правцу.

Нажалост, данас су стигле најгоре вијести, да је потрага завршена трагично.

"Прије неколико минута екипе за потрагу пронашле су малољетника, нажалост мртвог, у кориту ријеке Тротуш", саопштила је полиција данас око 14 часова.

Како су навели, око 250 људи је учествовало у потрази за малишаном.

"Током ноћи, у операцијама потраге коришћени су термовизијска камера, као и хеликоптер Генералног инспектората за авијацију Министарства унутрашњих послова", саопштила је раније Полицијска инспекција округа Баку на Фејсбуку.

Полиција је покренула кривични поступак због кривичног дјела лишења живота и утврдиће тачне околности под којима је дијете завршило у ријеци Тротуш. Тијело ће бити превезено у Службу судске медицине, гдје ће бити обављена обдукција и утврђен тачан узрок смрти.

Читава заједница је у шоку због трагичне смрти малишана.

novo trebinje screenshot youtube

Градови и општине

Српска добија ново насеље од чак 25.000 становника

"Ужасне вијести за нашу заједницу... Нажалост, четворогодишњи дјечак, који је јуче нестао из села Дофтеана, пронађен је мртав у ријеци Тротуш. Од јуче до данас, полицајци, ватрогасци, волонтери и људи из заједнице мобилисали су се и без престанка учествовали у потрази, са надом да ће малишан бити пронађен жив. Нажалост, данас су стигле вијести које нико није желио. У овим болним тренуцима уз породицу смо, која је прошла кроз тежак период. Не постоје ријечи за овакав губитак. Нека му Бог подари вјечни мир, а породици снагу да преброди ово страшно искушење", саопштили су представници општине Дофтеана.

(Ало)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

трагедија

пронађено тијело

Коментари (0)

Више из рубрике

Појео гумене бомбоне и умро, надлежни издали хитно упозорење

Свијет

Појео гумене бомбоне и умро, надлежни издали хитно упозорење

1 ч

0
Трагичан крај потраге: Рониоци извукли тијело дјечака (4) из ријеке

Свијет

Трагичан крај потраге: Рониоци извукли тијело дјечака (4) из ријеке

1 ч

0
Син амбасадора Израела се бори за живот

Свијет

Син амбасадора Израела се бори за живот: Објављен стравичан снимак напада

2 ч

0
Кобних осам секунди: Дјечак (11) подлетио под воз, познат разлог

Свијет

Кобних осам секунди: Дјечак (11) подлетио под воз, познат разлог

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Огњен Топић одржао час тајландског бокса у Бањалуци

19

58

Смеће и даље гуши Бањалуку, Град игнорише проблем отпада

19

53

Муж познате Српкиње ухапшен у кући страве

19

50

Потпуно реконструисана Основна школа "Никола Тесла" у Дервнети

19

47

Велика трагедија, четворогодишњи дјечак пронађен мртав

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима