Додик саопштио важне вијести за све пензионере: Ево када креће исплата

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик саопштио је важне вијести за све пензионере у Републици Српској.
Додик је рекао да ће пензије у Републици Српској бити исплаћене пред изборе.
Додик је да је Република Српска захваљујући СНСД-у успјела и опстала и да је увјерен у убједљиву изборну побједу на свим нивоима.
У обраћању грађанима на предизборној трибини СНСД-а у бањалучком насељу Драгочај, Додик је истакао да је народ у Републици Српској гласао за СНСД да не дозволи понижење српског народа, те да ова партија никада није одустала од интереса народа и Републике Српске и да зато стално побјеђује.
"У Републици Српској су одржани мир и стабилност институција, редовне су и исплате увећаних плата, пензија и борачких примања од када је СНСД на власти у Републици Српској од 2006. године", истакао је Додик.
Додик је рекао да је у Драгочају захваљујући СНСД-у обновљен друштвени дом и ријешен проблем водоснабдјевања, а у плану је и изградња дјечијег вртића.
Кандидат за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић рекла је да је увјерена да је Република Српска на добром путу и да јој треба стабилна власт, одговорни и предсједник и српски српски члан Предсједништва БиХ, као и посланици.
"Сигурна сам да ће наши грађани то препознати и да ће дати подршку кандидатима СНСД-а", истакла је Цвијановићева.
Она је навела да је СНСД показао способност да рјешава питања која су животно важна за грађане широм Републике Српске. "Имамо план и очекујемо подршку грађана за даљи развој приградских насеља и сеоских средина", рекла је Цвијановићева.
Кандидат за предсједника Републике Српске Саво Минић увјерен је у изборну побједу СНСД-а, истичући да жели економски стабилну Републику Српску са свим њеним институцијама.
"Настојаћу да Република Српска има редовну испалту плата, пензија и борачких примања. Креираћемо сет мјера за бољи економски и привредни развој Републике Српске", истакао је Минић.
Минић је поновио да ће крајем септембра заједно са лидером СНСД-а Милорадом Додиком отпутовати у Москву на састанак са руским предсједником Владимиром Путином.
Кандидат за посланика у Народној скупштини Републике Српске Никола Шобот рекао је да СНСД има јасне ставове када је ријеч о очувању Републике Српске и да је и вечерашња трибина показала пут ка побједи.
Кандитат за посланика у Народној скупштини Републике Српске Горан Маричић рекао је да је народ препознао добру политику СНСД-а због чега на сваким изборима остварује успјешно побједу.
"СНСД има резултате, планове и циљеве, због чега очекујемо убједљиву побједу наших кандидата", закључио је Маричић, преноси Срна.
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