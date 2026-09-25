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Дан пред Крстовдан слави се овај светац: Он је промијенио историју

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25.09.2026 21:23

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Дан пред Крстовдан слави се овај светац: Он је промијенио историју
Фото: АТВ

Српска православна црква сутра обиљежава спомен освећења Храма Васкрсења Господњег у Јерусалиму и сјећа се светог свештеномученика Корнилија.

Дан уочи Крстовдана спаја две велике приче из хришћанске историје: ону о мјесту Христовог страдања и васкрсења, те ону о човјеку чије је крштење показало да су врата Цркве отворена за читав свијет.

Света царица Јелена започела је градњу грандиозног храма у Јерусалиму, са жељом да под истим кровом буду Голгота, мјесто Христовог распећа, и његов свети гроб. Иако није дочекала завршетак свих радова, храм је свечано освећен 335. године.

Управо зато се 26. септембра не обиљежава градња било које цркве – ријеч је о храму подигнутом на мјестима која су у самом средишту хришћанске вјере, а његов спомен долази дан прије Воздвижења Часног крста, празника који народ познаје као Крстовдан.

Ко је био свети Корнилије?

Корнилије је био римски официр у Кесарији Палестинској. Према Дјелима апостолским, крстио га је лично апостол Петар, у време када се међу првим хришћанима још постављало питање могу ли и људи који нису Јевреји да постану дио Цркве.

Његова прича зато није остала упамћена само као обично обраћење. Корнилије је, према црквеном предању, касније постао епископ и наставио храбро да проповиједа вјеру упркос свим стравичним прогонима. Црква га се сјећа као свештеномученика, док његов сусрет са апостолом Петром остаје сведочанство да вјера не познаје границе поријекла.

Важно је напоменути да субота, 26. септембар, није посни дан. Велики пост за Крстовдан обиљежава се у недјељу, 27. септембра, преноси Она.рс.

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Тагови :

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