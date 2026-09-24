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У првом плану - специјал: Жељка Цвијановић

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Извор:

АТВ

24.09.2026 17:09
У првом плану - специјал: Жељка Цвијановић

У специјалном издању емисије 'У првом плану' гост је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

О новим контактима са Вашингтоном, сусретима у Њујорку и позицији Републике Српске на међународној сцени. О ОХР-у, политичкој кризи у БиХ, као и о инвестицијама у Српској.

'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.

Емисију уређује и води Драгана Рајић.

Специјал 'У првом плану' петак у 21 час и 10 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

У првом плану

Драгана Рајић

Жељка Цвијановић

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