У првом плану - специјал: Жељка Цвијановић

Извор:
АТВ
У специјалном издању емисије 'У првом плану' гост је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
О новим контактима са Вашингтоном, сусретима у Њујорку и позицији Републике Српске на међународној сцени. О ОХР-у, политичкој кризи у БиХ, као и о инвестицијама у Српској.
'У првом плану' одабраним саговорницима даје прилику да кажу своје мишљење и ставове о важним друштвено-политичким темама, те да кроз динамичан и отворен разговор, одговоре на питања у жижи јавности, и преглед актуелних дешавања, откривају истине, чињенице и доносе закључке.
Емисију уређује и води Драгана Рајић.
Специјал 'У првом плану' петак у 21 час и 10 минута.
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