Logo

Гогановић: Није Хелез никоме дао отказ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 17:58

Коментари:

0
Гогановић: Није Хелез никоме дао отказ
Фото: Фејсбук/Александар Гогановић

Хелез никоме није дао отказ, већ прекинуо обуку двојици кадета, а и при томе је прекршио низ правилника, поручио је замјеник министра одбране Босне и Херцеговине Александар Гогановић.

Гогановић додаје да он, лично, није дао сагласност на такву одлуку, али и да вјерује да ће, уколико се кадети буду жалили Хелезова одлука на суду пасти.

Коментаришући Хелезову објаву, Гогановић је подсјетио и на ранији случај када је кадет Оружаних снага БиХ одбио да се, како је тада навео, из вјерских разлога рукује са аустријском министарком одбране.

"Ја бих напоменуо и присјетио се када је кадет ОС БиХ направио велики дипломатски скандал и одбио да се, како је рекао, из вјерских разлога рукује са аустријском министарком одбране. Аустрија је оштро реаговала, а колега Хелез је са тим кадетом потписао уговор“, рекао је Гогановић.

Додао је да ће се у наредном периоду састати са двојицом кадета, те да је увјерен да ће бити враћени у систем одбране.

Гогановић је говорио и о случају државне службенице за коју тврди да је прије годину дана незаконито спријечена да ради у Министарству одбране БиХ.

"Јутрос сам добио незваничну информацију да је једна државна службеница прије годину дана, зато што је министар одбране на незаконит начин покушао спријечити да ради у Министарству, ево ових дана донесена је пресуда и она ће бити враћена да ради у Министарству одбране. Такође, ријеч је о државној службеници из реда српског народа“, навео је Гогановић.

Он тврди да је Хелезова одлука мотивисана и предстојећим изборима, односно покушајем министра одбране да добије подршку десних бошњачких бирача.

Хелез је претходно објавио да су двојици кадета прекинути уговори, уз образложење које је навео у својој објави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зукан Хелез

Александар Гогановић

Коментари (0)

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.

БиХ

Шпирић: Цвијановић отворила врата поништавању лажи о Српској

2 ч

0
Комисија за очување националних споменика

БиХ

Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика

3 ч

3
Хелез потписао раскид уговора за двојицу припадника ОС БиХ због Ратка Младића

БиХ

Хелез потписао раскид уговора за двојицу припадника ОС БиХ због Ратка Младића

5 ч

3
CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК БиХ казнио ПСС због злоупотребе дјеце, повећана накнада за рад бирачких одбора

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

Цвекла за зимницу: Бањалучанка која има милионе прегледа доноси савршен рецепт

19

40

"Уставни Суд бих руши Устав и ради по властитим правилима"

19

39

Ако сте ово купили у Пепку, одмах вратите: Представља опасност од гушења

19

30

Позната домаћа фабрика обуће пред гашењем: Некад су радили и за "Праду"

19

28

Хелез незаконито отјерао српске кадете из ОС БиХ: Стигле реакције из Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима