Гогановић: Није Хелез никоме дао отказ

Аутор:АТВ редакција
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Хелез никоме није дао отказ, већ прекинуо обуку двојици кадета, а и при томе је прекршио низ правилника, поручио је замјеник министра одбране Босне и Херцеговине Александар Гогановић.
Гогановић додаје да он, лично, није дао сагласност на такву одлуку, али и да вјерује да ће, уколико се кадети буду жалили Хелезова одлука на суду пасти.
Коментаришући Хелезову објаву, Гогановић је подсјетио и на ранији случај када је кадет Оружаних снага БиХ одбио да се, како је тада навео, из вјерских разлога рукује са аустријском министарком одбране.
"Ја бих напоменуо и присјетио се када је кадет ОС БиХ направио велики дипломатски скандал и одбио да се, како је рекао, из вјерских разлога рукује са аустријском министарком одбране. Аустрија је оштро реаговала, а колега Хелез је са тим кадетом потписао уговор“, рекао је Гогановић.
Додао је да ће се у наредном периоду састати са двојицом кадета, те да је увјерен да ће бити враћени у систем одбране.
Гогановић је говорио и о случају државне службенице за коју тврди да је прије годину дана незаконито спријечена да ради у Министарству одбране БиХ.
"Јутрос сам добио незваничну информацију да је једна државна службеница прије годину дана, зато што је министар одбране на незаконит начин покушао спријечити да ради у Министарству, ево ових дана донесена је пресуда и она ће бити враћена да ради у Министарству одбране. Такође, ријеч је о државној службеници из реда српског народа“, навео је Гогановић.
Он тврди да је Хелезова одлука мотивисана и предстојећим изборима, односно покушајем министра одбране да добије подршку десних бошњачких бирача.
Хелез је претходно објавио да су двојици кадета прекинути уговори, уз образложење које је навео у својој објави.
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