Хелез потписао раскид уговора за двојицу припадника ОС БиХ због Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Министар одбране БиХ у Савјету министара Зукан Хелез је саопштио да је потписао одлуку о раскиду уговора за двојицу припадника Оружаних снага БиХ због "величања" Ратка Младића.
"Желим бити потпуно јасан: док сам ја министар одбране БиХ, у ОС БиХ неће бити толеранције за величање ратних злочинаца. Остали пријављени случајеви прослијеђени су Тужилаштву Босне и Херцеговине. Њихов статус у Оружаним снагама БиХ биће ријешен након одлука надлежних правосудних институција, у складу са законом", навео је он.
Напоменимо да је Хелез раније објавио да је поднио пријаве против 37 припадника ОС БиХ због објава о Ратку Младићу и од тога је 10 пријава било прослијеђено Тужилаштву БиХ јер је утврђено да постоје елементи кривичног дјела.
Међу њима су била и два припадника ОС БиХ која су недавно примљена у службу.
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