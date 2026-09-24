Logo

Хелез потписао раскид уговора за двојицу припадника ОС БиХ због Ратка Младића

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 13:54

Коментари:

3
Хелез потписао раскид уговора за двојицу припадника ОС БиХ због Ратка Младића

Министар одбране БиХ у Савјету министара Зукан Хелез је саопштио да је потписао одлуку о раскиду уговора за двојицу припадника Оружаних снага БиХ због "величања" Ратка Младића.

"Желим бити потпуно јасан: док сам ја министар одбране БиХ, у ОС БиХ неће бити толеранције за величање ратних злочинаца. Остали пријављени случајеви прослијеђени су Тужилаштву Босне и Херцеговине. Њихов статус у Оружаним снагама БиХ биће ријешен након одлука надлежних правосудних институција, у складу са законом", навео је он.

Напоменимо да је Хелез раније објавио да је поднио пријаве против 37 припадника ОС БиХ због објава о Ратку Младићу и од тога је 10 пријава било прослијеђено Тужилаштву БиХ јер је утврђено да постоје елементи кривичног дјела.

Међу њима су била и два припадника ОС БиХ која су недавно примљена у службу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зукан Хелез

Ратко Младић

ОС БиХ

Коментари (3)

Више из рубрике

CIK BIH Centralna izborna komisija

БиХ

ЦИК БиХ казнио ПСС због злоупотребе дјеце, повећана накнада за рад бирачких одбора

3 ч

0
"Иран Европе – Откривена тајна Сарајева": Филм Бориса Малагурског о улози Техеран у рату у БиХ

БиХ

"Иран Европе – Откривена тајна Сарајева": Филм Бориса Малагурског о улози Техеран у рату у БиХ

7 ч

0
Уништени споменици

БиХ

Још један у низу напада на српске светиње: Уништено 11 споменика

20 ч

1
Предсједавајући Предсједништва Босне и Херцеговине Денис Бећировић обраћа се на 81. сједници Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту УН у уторак, 22. септембра 2026.

БиХ

"Бећировић веома добро ради на разградњи БиХ"

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

26

Нове ”Скај” поруке на суђењу Шакићу, одбрана ”нашла рупу”

16

24

Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика

16

21

Зашто Институт крије 1.608 српских жртава? Породице и даље чекају правду

16

14

Минић: Сваки дио Српске интегрисати, без високог представника и отимања имовине

16

13

Лажни љекари звали људе, па им покупили велике паре и злато

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима