Предложен притвор Фишићу, Дучићу и Мајићу: Јелена Хрибар на слободи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је притвор Самедину Фишићу, Семиру Дучићу и Ивану Мајићу који су ухапшени у акцији "Пантера".
"Поступајући тужилац Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора осумњиченима Самедину Фишићу, Семиру Дучићу и Ивану Мајићу, док је Јелена Хрибар Хаџић пуштена, будући да није било законског основа за предлагање притвора", наводе из Тужилаштва.
Притвор Фишићу, Дучићу и Мајићу је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могли поновити кривично дјело, док је Мајићу и због опасности од бјекства.
У акцији „Пантера“ на подручју Коњица, у мјесту Борци, пронађена је плантажа са засадима канабиса, гдје је заплијењено око 400 стабљика, као и цјелокупна логистичка опрема коришћена за илегалну производњу ове опојне дроге.
У претресима објеката које осумњичени користе, пронађене су десетине различитих паковања, укупне тежине око 25 килограма материја које асоцирају на опојне дроге спид, хашиш и марихуану, више од 45 килограма масе која се користи за повећање укупне количине опојних дрога (тзв. микс маса), два пиштоља с припадајућом муницијом те око 70.000 КМ готовог новца у различитим валутама.
Одузета је и различита опрема намијењена технолошком процесу припреме и дистрибуције опојне дроге, као и бројни други предмети тражени наредбом и од значаја за истрагу. Такође, одузето је и моторно возило „Мерцедес Г“.
У акцији су ухапшени Самедин Фишић (45) из Коњица, Семир Дучић (40) из Сарајева, Иван Мајић (36) из Сиња, који је држављанин Хрватске, и Јелена Хрибар Хаџић (43) из Тузле.
Хроника
Ухапшена кћерка шефице подземља: Јелена пала у великој акцији у БиХ
Они се сумњиче за почињење кривичног дјела „Продужено кривично дјело неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога у саизвршилаштву“.
Фишић се додатно терети и за кривично дјело „Недозвољено држање оружја или експлозивних материја“.
Ухапшени су одраније познати полицијским органима с обзиром на то да иза себе имају хапшења и пресуде.
Иза Фишића је дебео полицијски досије. Он је још 2006. године осуђен због лажне пореске исправе, док је 2011. у затвору провео годину и три мјесеца због „Неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога“.
Осим тога, ухапшен је и у оквиру акције „Лимит“ 2018. године, када је био означен као један од организатора групе која се бавила набавком и дистрибуцијом амфетамина, екстазија, марихуане, спида и кокаина.
Кантонални суд у Сарајеву раније је потврдио оптужницу против Фишића и још више од 20 особа.
Фишић је у овом предмету осуђен на три године и шест мјесеци затвора након што је потписао споразум о признању кривице.
Његово име се у црној хроници поново појавило 2025. године када је рањен у пуцњави на Илиџи.
Семир Дучић из Сарајева је прије неколико мјесеци првостепено осуђен на двије и по године затвора због дистрибуције наркотика, а тренутно чека другостепену пресуду Општинског суда у Живиницама.
Јелена Хрибар Хаџић до сада није хапшена, али је јавности итекако позната, првобитно као мис, а касније је покушала ући и у политику. Има врло блиске породичне и брачне везе с криминалним миљеом с обзиром на то да јој је мајка Маргарита Хаџић, позната као краљица тузланског подземља, а бивши супруг Мирсо Швајцарац је такође важан члан криминалних кругова.
Осумњичени су на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС.
Акцију су реализовали полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и у сарадњи са службеницима Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине, Управе полиције МУП-а ХНК и Управе полиције МУП-а ТК.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
2 д0
Хроника
3 седм0
Хроника
2 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
24
16
21
16
14
16
13
Тренутно на програму