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Предложен притвор Фишићу, Дучићу и Мајићу: Јелена Хрибар на слободи

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24.09.2026 14:35

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Тужилаштво Кантона Сарајево предложило је притвор Самедину Фишићу, Семиру Дучићу и Ивану Мајићу који су ухапшени у акцији "Пантера".

"Поступајући тужилац Тужилаштва Кантона Сарајево предложила је Општинском суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора осумњиченима Самедину Фишићу, Семиру Дучићу и Ивану Мајићу, док је Јелена Хрибар Хаџић пуштена, будући да није било законског основа за предлагање притвора", наводе из Тужилаштва.

Притвор Фишићу, Дучићу и Мајићу је предложен због опасности да би осумњичени боравком на слободи могли поновити кривично дјело, док је Мајићу и због опасности од бјекства.

У акцији „Пантера“ на подручју Коњица, у мјесту Борци, пронађена је плантажа са засадима канабиса, гдје је заплијењено око 400 стабљика, као и цјелокупна логистичка опрема коришћена за илегалну производњу ове опојне дроге.

У претресима објеката које осумњичени користе, пронађене су десетине различитих паковања, укупне тежине око 25 килограма материја које асоцирају на опојне дроге спид, хашиш и марихуану, више од 45 килограма масе која се користи за повећање укупне количине опојних дрога (тзв. микс маса), два пиштоља с припадајућом муницијом те око 70.000 КМ готовог новца у различитим валутама.

Одузета је и различита опрема намијењена технолошком процесу припреме и дистрибуције опојне дроге, као и бројни други предмети тражени наредбом и од значаја за истрагу. Такође, одузето је и моторно возило „Мерцедес Г“.

У акцији су ухапшени Самедин Фишић (45) из Коњица, Семир Дучић (40) из Сарајева, Иван Мајић (36) из Сиња, који је држављанин Хрватске, и Јелена Хрибар Хаџић (43) из Тузле.

Јелена Хрибар Хаџић

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Они се сумњиче за почињење кривичног дјела „Продужено кривично дјело неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога у саизвршилаштву“.

Фишић се додатно терети и за кривично дјело „Недозвољено држање оружја или експлозивних материја“.

Ухапшени су одраније познати полицијским органима с обзиром на то да иза себе имају хапшења и пресуде.

Иза Фишића је дебео полицијски досије. Он је још 2006. године осуђен због лажне пореске исправе, док је 2011. у затвору провео годину и три мјесеца због „Неовлаштене производње и стављања у промет опојних дрога“.

Осим тога, ухапшен је и у оквиру акције „Лимит“ 2018. године, када је био означен као један од организатора групе која се бавила набавком и дистрибуцијом амфетамина, екстазија, марихуане, спида и кокаина.

Кантонални суд у Сарајеву раније је потврдио оптужницу против Фишића и још више од 20 особа.

Фишић је у овом предмету осуђен на три године и шест мјесеци затвора након што је потписао споразум о признању кривице.

Његово име се у црној хроници поново појавило 2025. године када је рањен у пуцњави на Илиџи.

Семир Дучић из Сарајева је прије неколико мјесеци првостепено осуђен на двије и по године затвора због дистрибуције наркотика, а тренутно чека другостепену пресуду Општинског суда у Живиницама.

Јелена Хрибар Хаџић до сада није хапшена, али је јавности итекако позната, првобитно као мис, а касније је покушала ући и у политику. Има врло блиске породичне и брачне везе с криминалним миљеом с обзиром на то да јој је мајка Маргарита Хаџић, позната као краљица тузланског подземља, а бивши супруг Мирсо Швајцарац је такође важан члан криминалних кругова.

Осумњичени су на криминалистичкој обради у службеним просторијама Управе полиције МУП-а КС.

Акцију су реализовали полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и у сарадњи са службеницима Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине, Управе полиције МУП-а ХНК и Управе полиције МУП-а ТК.

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Тагови :

Јелена Хрибар Хаџић

Акција Пантера

Сарајево

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