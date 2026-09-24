Кћерка ''шефице подземља'' излази на слободу: Није затражен притвор за Јелену

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јелена Хрибар-Хаџић која је ухапшена у акцији "Пантера" биће пуштена на слободу!
Како је за портал "Аваз.ба", потврдио њен бранилац Омар Мехмедбашић, тужилац неће предлагати притвор.
"У овој фази поступка утврђено је да нема основа сумње да је починила кривично дјело", рекао је адвокат.
Како се подсјећа, у овој акцији је ухапшен и Самедин Фишић звани Шишмиш.
Хроника
Ухапшена кћерка шефице подземља: Јелена пала у великој акцији у БиХ
Они су ухапшени у акцији "Пантера", а том приликом пронађена је плантажа с око 400 стабљика канабиса, материје које асоцирају на дрогу, оружје и око 70.000 КМ у готовини.
Полиција је плантажу открила у мјесту Борци код Коњица. Осим стабљика канабиса, заплијењена је и опрема кориштена за узгој.
Србија
Објављен снимак страдалих Марка и Ане који кида душу
Претресима објеката које су користили осумњичени пронађено је и око 25 килограма материја које асоцирају на спид, хашиш и марихуану, као и више од 45 килограма такозване микс масе, која се користи за повећање количине дроге.
Одузети су два пиштоља с муницијом, готовина у конвертибилним маркама и страним валутама, опрема за припрему и дистрибуцију дроге те аутомобил Мерцедес Г-класе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч1
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
26
16
24
16
21
16
14
16
13
Тренутно на програму