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Кћерка ''шефице подземља'' излази на слободу: Није затражен притвор за Јелену

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24.09.2026 15:21

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Јелена Хрибар Хаџић
Фото: Друштвене мреже

Јелена Хрибар-Хаџић која је ухапшена у акцији "Пантера" биће пуштена на слободу!

Како је за портал "Аваз.ба", потврдио њен бранилац Омар Мехмедбашић, тужилац неће предлагати притвор.

"У овој фази поступка утврђено је да нема основа сумње да је починила кривично дјело", рекао је адвокат.

Како се подсјећа, у овој акцији је ухапшен и Самедин Фишић звани Шишмиш.

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Они су ухапшени у акцији "Пантера", а том приликом пронађена је плантажа с око 400 стабљика канабиса, материје које асоцирају на дрогу, оружје и око 70.000 КМ у готовини.

Полиција је плантажу открила у мјесту Борци код Коњица. Осим стабљика канабиса, заплијењена је и опрема кориштена за узгој.

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Претресима објеката које су користили осумњичени пронађено је и око 25 килограма материја које асоцирају на спид, хашиш и марихуану, као и више од 45 килограма такозване микс масе, која се користи за повећање количине дроге.

Одузети су два пиштоља с муницијом, готовина у конвертибилним маркама и страним валутама, опрема за припрему и дистрибуцију дроге те аутомобил Мерцедес Г-класе.

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Тагови :

Јелена Хрибар

Јелена Хрибар Хаџић

Акција Пантера

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