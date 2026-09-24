Logo

Објављен снимак страдалих Марка и Ане који кида душу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 15:17

Коментари:

0
Марко и Ана
Фото: Screenshot

На друштвеним мрежама објављен је потресан снимак Марка Тошића и Ане Радовић како срећни и распјевани играју на улици - слика једне безбрижне младости која је трагично прекинута.

Испод снимка нижу се болни коментари и сузе грађана, уз страшну чињеницу да је за свега 10 мјесеци Србија изгубила двоје предивних младих људи из истог краја.

Ана Радовић (20) са Златибора настрадала је крајем новембра 2025. године у тешкој саобраћајној несрећи у Овчарско-кабларској клисури док је путовала за Београд у аутомобилу марке "Ауди" којим је управљао њен старији пријатељ Александар М.

Након слијетања возила са пута у бетонски пропуст, за њима се трагало три дана прије него што су аутомобил и тијела пронађени.

Није прошло ни годину дана, а у суботу угашен је још један млад живот - Марко Тошић (21) из Луновог Села код Ужица трагично је преминуо од посљедица тешке саобраћајне несреће у којој је на његов мотоцикл налетео пијани возач у аутомобилу.

Потресно оглашавање породице: "Марко је био дијете за примјер!"

Након трагичног губитка, скрхана болом и тугом, на Инстаграму се обратила породица настрадалог Марка, отварајући душу у поруци која је расплакала читав регион.

"Марко је био дивно дијете, из поштене куће, частан, другар и пријатељ за примјер - дјечак који није заслужио да на овакав начин оконча свој млади живот. На Марка је, док је био на свом мотору, у својој траци и са прописном опремом, аутом налетио Никола Лукић у видно алкохолисаном стању. Оно што боли јесте то да је тај исти Никола више пута заустављан под дејством алкохола, да има забиљежених 29 прекршаја од којих је више од половине вожња у алкохолисаном стању, и да је кобне вечери возио под забраном због одузете возачке дозволе! Да ли бисте могли да погледате Радоја и Миру, Маркове родитеље, у очи?”, питају неутјешни родитељи, родбина и пријатељи.

Детаљи несреће код "Коштичке кривине"

Стравична несрећа догодила се у суботу, 19. септембра, око 23:25 часова у Улици ужичке републике, на дионици изнад "Коштичке кривине" према Теразијама.

Лукић (38), власник локалне месаре, управљао је луксузним теренцом "BMW X6" под дејством алкохола, прешао у супротну траку и силовито ударио у младића на мотоциклу марке "Јамаха".

Марко је са тешким повредама превезен у Општу болницу у Ужицу, гдје је након реанимације, нажалост, подлегао повредама.

Иако је на лицу мјеста алкотестом измјерено 1,09 мг/мл, накнадним токсиколошким анализама крви утврђено је да је возач у крви имао чак 1,70 промила алкохола.

На приједлог Вишег јавног тужилаштва у Ужицу, осумњиченом Лукићу је одређен притвор.

Снимак настрадалих Марка и Ане остаје као болан подсјетник на двије прекинуте младости, док Ужице и Златибор у немом шоку пале свијеће за два угашена живота.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ана Радовић

Марко Тошић

Саобраћајна несрећа

несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Српска Иронман шампионка Мирјана Ранковић доживјела је тешку несрећу током трке у Мериленду, у Сједињеним Америчким Државама, након које је хитно хоспитализована.

Србија

Српска шампионка тешко повријеђена током трке!

5 ч

0
Полиција Србија

Србија

Крвава ноћ: Дејан (18) избоден, боре му се за живот, покренута акција "Вихор"

8 ч

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Србија

Пожар у Делибатској пешчари угашен након 52 дана

18 ч

1
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Србија

Обрушио се потпорни зид и 'прогутао' аутомобил: Наређена евакуација зграде

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

40

Састанак са Трампом: Си Ђипинг стигао у Бијелу кућу

16

26

Нове ”Скај” поруке на суђењу Шакићу, одбрана ”нашла рупу”

16

24

Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика

16

21

Зашто Институт крије 1.608 српских жртава? Породице и даље чекају правду

16

14

Минић: Сваки дио Српске интегрисати, без високог представника и отимања имовине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима