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Српска шампионка тешко повријеђена током трке!

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24.09.2026 11:23

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Српска Иронман шампионка Мирјана Ранковић доживјела је тешку несрећу током трке у Мериленду, у Сједињеним Америчким Државама, након које је хитно хоспитализована.
Фото: Linkedin/Mirjana Ranković

Српска Иронман шампионка Мирјана Ранковић доживјела је тешку несрећу током трке у Мериленду, у Сједињеним Америчким Државама, након које је хитно хоспитализована.

Српски триатлон савез потврдио је да је 45-годишња спортисткиња задобила озбиљне повреде и упутио апел јавности да јој помогне у најтежим тренуцима.

Ранковић је прва жена из Србије која је учествовала на изузетно захтјевном Иронман 140.6 такмичењу, а током трке у Мериленду налазила се на челу своје старосне категорије када је доживјела несрећу.

Према информацијама које је објавио Српски триатлон савез, Мирјана се тренутно налази на интензивној њези у болници у Сједињеним Америчким Државама. Очекује је више операција, дуготрајан и тежак опоравак, док ће трошкови лијечења и боравка у болници бити изузетно високи.

Српски триатлон савез огласио се хитним апелом и позвао све који су у могућности да помогну српској спортисткињи.

„Мирјана је једна од особа захваљујући којима се хиљаде људи сваког дана безбједно враћа својим најмилијима. Као контролорка летења на аеродрому у Женеви, свакодневно усмјерава авионе и брине о безбједности људи које можда никада неће упознати.

Данас је њој потребна наша помоћ.

Прошлог викенда, током ИРОНМАН трке у Мериленду, Мирјана је доживјела тешку несрећу док је била на челу своје старосне групе. Задобила је тешке повреде и тренутно се налази на интензивној њези у болници у Сједињеним Америчким Државама. Очекује је више операција, дуг и изузетно тежак опоравак, као и неизвестан пут до потпуног опоравка“, наводи се у апелу.

Ранковић има 45 година и мајка је двије тинејџерке. Спортом се бави од најранијих дана, а као млада била је врхунска пливачица. Касније је прешла на триатлон на дугим дистанцама и више пута изборила пласман на чувени Иронман на Хавајима – Кону.

Са поносом је представљала Србију на међународним такмичењима и остварила запажене резултате у својој старосној категорији.

„Али иза свих медаља, трка и резултата налази се нешто много важније: изузетна особа. Мајка. Пријатељица. Ћерка. Колегиница. Жена која је читав живот бринула о другима. Сада је ред на нас да бринемо о њој“, поручили су из Српског триатлон савеза.

Савез је позвао све људе добре воље да донацијама помогну Мирјанином лијечењу и опоравку, уз поруку да је сваки вид помоћи значајан.

„Свака помоћ, без обзира на износ, може да направи стварну разлику. Ако нисте у могућности да донирате, подијелите овај апел. Помозите нам да допремо до што већег броја људи“, наводи се у апелу.

Мирјана је сада пред најтежом животном трком. Овог пута циљ није медаља нити пласман – већ опоравак и повратак породици, преноси Курир

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Тагови :

Мирјана Ранковић

повријеђена дјевојка

несрећа

Сједињене Америчке Државе

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