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Крвава ноћ: Дејан (18) избоден, боре му се за живот, покренута акција "Вихор"

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24.09.2026 07:50

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Сат времена након поноћи, мир на углу Улица Браће Југовића и Добрачине у Београду прекинуо је стравичан напад у којем је тешко повријеђен осамнаестогодишњи Дејан П., сазнаје „Телеграф.рс“.

Младић се тренутно налази у болници гдје му се љекари боре за живот, док је у главном граду сатима владало опсадно стање.

Према првим, незваничним сазнањима, осамнаестогодишњаку је за сада непознати нападач задао више убодних рана оштрим предметом. Дејан П. је задобио тешке повреде у предјелу стомака и руке, а на лицу мјеста остале су видљиве посљедице крвавог пира.

Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на мјесто напада и у секундама које су одлучивале о животу транспортовала младића у болницу, гдје је примљен у изузетно критичном стању.

Одмах по пријави злочина, у Београду је проглашена ванредна акција „Вихор“. Јаке полицијске снаге, под ротацијама и у опреми за разбијање демонстрација, блокирале су све кључне саобраћајнице и излазе из центра града. Претресана су возила, а инспектори у цивилу прочешљали су сваки угао Дорћола у потрази за траговима и одбјеглим нападачем.

Акција „Вихор“ била је на снази неколико сати, а потрага за осумњиченим и даље траје несмањеним интензитетом. Оперативци криминалистичке полиције тренутно прегледају снимке са надзорних камера са околних зграда и локалних угоститељских објеката како би реконструисали кретање нападача прије и послије овог тешког инцидента.

Мотив овог бруталног напада за сада није познат, а истрага је у току.

(Телеграф)

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Тагови :

Избоден мушкарац

Србија

Напад

нож

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