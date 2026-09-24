Крвава ноћ: Дејан (18) избоден, боре му се за живот, покренута акција "Вихор"

Аутор:АТВ редакција
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Сат времена након поноћи, мир на углу Улица Браће Југовића и Добрачине у Београду прекинуо је стравичан напад у којем је тешко повријеђен осамнаестогодишњи Дејан П., сазнаје „Телеграф.рс“.
Младић се тренутно налази у болници гдје му се љекари боре за живот, док је у главном граду сатима владало опсадно стање.
Према првим, незваничним сазнањима, осамнаестогодишњаку је за сада непознати нападач задао више убодних рана оштрим предметом. Дејан П. је задобио тешке повреде у предјелу стомака и руке, а на лицу мјеста остале су видљиве посљедице крвавог пира.
Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на мјесто напада и у секундама које су одлучивале о животу транспортовала младића у болницу, гдје је примљен у изузетно критичном стању.
Одмах по пријави злочина, у Београду је проглашена ванредна акција „Вихор“. Јаке полицијске снаге, под ротацијама и у опреми за разбијање демонстрација, блокирале су све кључне саобраћајнице и излазе из центра града. Претресана су возила, а инспектори у цивилу прочешљали су сваки угао Дорћола у потрази за траговима и одбјеглим нападачем.
Акција „Вихор“ била је на снази неколико сати, а потрага за осумњиченим и даље траје несмањеним интензитетом. Оперативци криминалистичке полиције тренутно прегледају снимке са надзорних камера са околних зграда и локалних угоститељских објеката како би реконструисали кретање нападача прије и послије овог тешког инцидента.
Мотив овог бруталног напада за сада није познат, а истрага је у току.
(Телеграф)
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